Președinta Venezuelei îi cere regelui Charles al III-lea să elibereze aurul țării blocat în Regatul Unit

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat miercuri că i-a cerut regelui Marii Britanii, Charles al III-lea, să elibereze aproximativ 30 de ton de aur venezuelean înghețat în Regatul Unit, în cadrul sancțiunilor împotriva țărilor sale, potrivit Le Figaro.

Aurul ar urma să fie folosit pentru reconstrucția Venezuelei, devastată de două cutremure majore la sfârșitul lunii trecute.

„Am decis să trimit o scrisoare regelui Angliei, rugându-l să elibereze aurul care se află la Banca Angliei. Acest aur aparține poporului nostru. (Avem nevoie) de acest aur pentru a face față consecințelor cutremurului”, a declarat ea la televiziune.

Ministrul de externe Yvan Gil solicitase deja, în cadrul unei reuniuni virtuale a Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) cu miniștrii, eliberarea tuturor activelor blocate la nivel mondial, în urma dublului cutremur din 24 iunie, care a ucis peste 3600 de persoane și a distrus sau avariat sute de clădiri.

SUA au suspendat sancțiunile economice împotriva Venezuelei

Venezuela, sub președinția lui Nicolás Maduro, a cerut în mod repetat și fără succes returnarea acestui aur de la Londra, în special în timpul crizei Covid. Instanțele britanice au respins aceste cereri. Pe 26 iunie, guvernul SUA a suspendat sancțiunile economice împotriva Venezuelei timp de patru luni pentru a evita eforturile de ajutorare din țară, care a fost lovită de un dublu cutremur devastator.

Washingtonul a înăsprit controlul asupra Venezuelei prin sancțiuni economice, în special din 2019, cu scopul de a face situația insuportabilă pentru președintele populist de stânga Nicolas Maduro, considera „ilegitim” de Statele Unite.

De când Donald Trump la capturat pe Nicolás Maduro la începutul lunii ianuarie, relațiile cu Caracas s-au încălzit considerabil. Administrația americană o susține ferm pe președinta interimară Delcy Rodríguez și ridică treptat sancțiunile, în special pentru a dezvolta exploatarea vastelor rezerve de petrol ale Venezuelei. Națiunile Unite estimează pierderile la 6,7 ​​​​miliarde de dolari, sau 6% din PIB-ul țării, care se află într-o criză severă de ani de zile.