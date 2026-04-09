Președinta interimară a Venezuelei promite o creștere salarială la 1 mai

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a promis miercuri o „creștere responsabilă” a salariilor, erodate de anii de inflație și de colapsul economic din ultimul deceniu.
Președinta interimară a Venezuelei promite o creștere salarială la 1 mai
Sursă foto: Hepta
Laurențiu Marinov
09 apr. 2026, 07:42, Știri externe

Salariul minim lunar în Venezuela este în prezent echivalent cu 27 de cenți americani, cu o inflație anuală care depășește 600%. Salariile pot ajunge la 150 de dolari cu bonusuri de stat, dar această sumă rămâne insuficientă pentru a acoperi coșul alimentar de bază pentru o familie, estimat la 645 de dolari, potrivit Le Figaro.

„Anunț că la 1 mai vom proceda la o creștere și că această creștere, așa cum am indicat, va fi o creștere responsabilă”, a declarat Delcy Rodríguez într-un discurs la televiziunea de stat, fără alte detalii despre sumă.

Președinta interimară, aflată la putere de  la capturarea lui Nicolás Maduro  de către Statele Unite pe 3 ianuarie, a declarat că „greșelile” economice din trecut trebuie „corectate” .

Delcy Rodríguez conduce Venezuela sub presiunea președintelui american Donald Trump, care s-a autoproclamat responsabil de țară și de vânzarea petrolului acesteia.

Sindicatele și lucrătorii se plâng de „salarii de sărăcie” care au fost înghețate timp de patru ani. Mai multe grupuri au convocat o demonstrație la Caracas joi pentru a-și reitera revendicările.

