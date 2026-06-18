Se schimbă foaia în Europa: Germania negociază cu Ucraina producția rachetei Flamingo, după ce planul american a fost abandonat

Germania analizează producerea pe teritoriul său a rachetei de croazieră ucrainene FP-5 „Flamingo”, într-o mișcare care reflectă schimbarea de strategie a Europei în materie de apărare și reducerea dependenței de armamentul american.

Potrivit Financial Times, producătorul german de armament Diehl Defence poartă negocieri cu compania ucraineană Fire Point pentru fabricarea în Germania a rachetei cu rază lungă de acțiune FP-5 Flamingo.

Alternativele căutate de Berlin

Discuțiile au loc într-un moment în care Berlinul caută alternative după ce planul privind desfășurarea rachetelor americane Tomahawk pe teritoriul german a fost anulat de administrația președintelui Donald Trump.

Directorul general al Diehl Defence, Helmut Rauch, a declarat pentru publicația britanică că este optimist în privința colaborării cu Fire Point și că primele negocieri detaliate vor avea loc în următoarele săptămâni.

„Cred că este un scenariu foarte realist. Dacă dezvoltăm un produs nou, are sens ca acesta să fie produs și în Germania sau în alte țări”, a afirmat Rauch, citat de Financial Times.

Ucraina începe să fie privită ca un provider de tehnică de război

Interesul german pentru racheta ucraineană apare pe fondul unei schimbări mai ample în politica europeană de apărare.

Potrivit FT, statele europene caută să-și dezvolte propriile capacități de lovire la mare distanță, după ce Washingtonul a renunțat la planul de a desfășura în Germania rachete Tomahawk, considerate un element-cheie al strategiei de descurajare în fața Rusiei.

În acest context, tehnologia dezvoltată în Ucraina începe să fie privită nu doar ca o soluție pentru războiul împotriva Rusiei, ci și ca o resursă pentru reînarmarea Europei.

Racheta FP-5 Flamingo, testată în condiții reale de luptă, are o rază de acțiune de aproximativ 3.000 de kilometri și este produsă în prezent într-un ritm de circa 200 de unități pe lună, potrivit companiei Fire Point.

Dacă s-ar concretiza, proiectul ar fi una dintre cele mai importante colaborări industriale din idnustria de apărare germană

Financial Times notează că Diehl Defence intenționează să contribuie la proiect inclusiv prin furnizarea unor sisteme de ghidaj și senzori mai performanți, ceea ce ar putea transforma Flamingo într-o platformă adaptată atât nevoilor Ucrainei, cât și celor ale armatelor europene.

Dacă negocierile se vor concretiza, proiectul ar marca una dintre cele mai importante colaborări industriale dintre industria germană de apărare și producătorii ucraineni de armament și ar ilustra tendința Europei de a investi tot mai mult în tehnologii dezvoltate pe continent, pe fondul incertitudinilor privind angajamentul viitor al Statelor Unite în domeniul securității europene.