Secretarul General al ONU îndeamnă la dialog pe fondul tensiunilor globale

Pe fondul intensificării conflictelor globale și al adâncirii inegalităților, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, a făcut, joi, un apel la dialog urgent și la dezamorsarea tensiunilor pentru a face față „tensiunilor geopolitice profunde”, potrivit Gulf News.

Într-o postare pe X, Guterres a subliniat gravitatea situației globale actuale și a declarat: „Ne confruntăm cu tensiuni geopolitice profunde, inegalități tot mai mari, o erodare a încrederii și o imensă suferință umană.”

Subliniind necesitatea dialogului și a dezamorsării conflictului, el a adăugat: „Momentul actual impune dialog, dezamorsarea conflictului și respectarea deplină a dreptului internațional”.

Reafirmând angajamentul Organizației Națiunilor Unite față de stabilitatea globală, Guterres a îndemnat la continuarea eforturilor pentru „consolidarea păcii și asigurarea justiției pentru toți”.

We are living through profound geopolitical tensions, widening inequalities, eroding trust & immense human suffering. This moment demands dialogue, deescalation & full respect for international law. Let’s continue our efforts to strengthen peace & ensure justice for all. — António Guterres (@antonioguterres) April 15, 2026

Reamintim că războiul din Orientul Mijlociu a început cu atacurile SUA și Israel la Teheran, în 28 februarie, care l-au ucis pe liderul Ali Khamenei. Ulterior a urmat ofensiva Teheranul cu atacuri asupra bazelor militare, dar și țintelor civile ale țărilor din întregul Golf Persic, iar Libanul a fost atras în conflict din cauza represaliilor grupării Hezbollah asupra Israelului.

În Iran au murit peste 1.900 de persoane, în Liban, peste 1.300, iar în Israel au murit zeci de persoane. De asemenea, în Iran, până la 3,2 milioane de persoane au fost strămutate, iar în Liban peste 1 milion de persoane au fost strămutate.

Decizia Iranului de a închide Strâmtoarea Ormuz a dus la creșterea prețurilor la petrol și dereglarea piețelor financiare mondiale, în timp ce blocada SUA în strâmtoare a pus piedică unei prime sesiuni de negocieri în cadrul deciziei de încetare a focului. Cu toate acestea, o nouă rundă de negocieri, mediată de Pakistan, ar putea avea loc la Islamabad.