Prima pagină » Economic » Două mari companii aeriene majorează prețurile biletelor de avion din cauza crizei combustibililor

Două mari companii aeriene majorează prețurile biletelor de avion din cauza crizei combustibililor. Majorările vor fi simțite în special de persoanele care călătoresc pe distanțe mari.
Sursa foto> Dursun Aydemir / Anadolu Agency
Petru Mazilu
16 apr. 2026, 17:52, Economic

Air France și KLM sunt ultimele companii aeriene care au anunțat modificarea tarifelor din cauza creșterii costurilor combustibilului pentru avioane, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit Express.

Ambele companii sunt membre a aceluiași grup și au introdus o suprataxă încă de luna trecută. Atunci, biletele dus-întors la clasa economică au fost majorate cu 50 euro pentru o călătorie dus-întors. Noua majorare va fi de zeci de euro.

Un zbor din Europa către America de Nord ar putea fi mai scump cu 70 euro în timp ce pentru un bilet dus-întors la clasa economică s-ar percepe o taxă suplimentară de 10 euro.

Air France și KLM nu sunt primele companii aeriene care majorează prețurile ca urmare a crizei combustibilului. Săptămâna aceasta, Virgin Atlantic a impus o suprataxă de combustibil de 50 de lire sterline la biletele de clasa economică. Tarifele la clasa premium cresc cu 180 de lire sterline, iar la clasa business cu 360 de lire sterline. Un șef al companiei a avertizat că prețurile ar putea crește și mai mult în următoarele săptămâni.

Alte companii vor să lupte cu criza fie prin renunțarea la unele zboruri, fie prin creșterea taxelor pentru bagaje.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Mai pot fi mâncate ouăle, dacă au trecut 7 zile de când au fost fierte? Expertiza specialiștilor în siguranță alimentară
Gandul
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
Libertatea
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
CSID
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Promotor