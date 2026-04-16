Două mari companii aeriene majorează prețurile biletelor de avion din cauza crizei combustibililor

Air France și KLM sunt ultimele companii aeriene care au anunțat modificarea tarifelor din cauza creșterii costurilor combustibilului pentru avioane, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit Express.

Ambele companii sunt membre a aceluiași grup și au introdus o suprataxă încă de luna trecută. Atunci, biletele dus-întors la clasa economică au fost majorate cu 50 euro pentru o călătorie dus-întors. Noua majorare va fi de zeci de euro.

Un zbor din Europa către America de Nord ar putea fi mai scump cu 70 euro în timp ce pentru un bilet dus-întors la clasa economică s-ar percepe o taxă suplimentară de 10 euro.

Air France și KLM nu sunt primele companii aeriene care majorează prețurile ca urmare a crizei combustibilului. Săptămâna aceasta, Virgin Atlantic a impus o suprataxă de combustibil de 50 de lire sterline la biletele de clasa economică. Tarifele la clasa premium cresc cu 180 de lire sterline, iar la clasa business cu 360 de lire sterline. Un șef al companiei a avertizat că prețurile ar putea crește și mai mult în următoarele săptămâni.

Alte companii vor să lupte cu criza fie prin renunțarea la unele zboruri, fie prin creșterea taxelor pentru bagaje.