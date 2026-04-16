Prețul petrolului continuă să scadă pe fondul speranțelor unui acord între SUA și Iran

Prețurile petrolului au înregistrat o scădere joi dimineață, pe măsură ce perspectivele unui acord de pace între Statele Unite și Iran au redus temerile legate de perturbările majore din lanțul global de aprovizionare.
Sursa: Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Radu Mocanu
16 apr. 2026, 07:29, Economic

Prețul petrolului Brent a scăzut la 94.49 dolari pe baril, marcând o contracție de cu 44 de cenți sau 0.5%. Prețul țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat o coborâre de 70 de cenți sau 0.8%, fiind cotat la 90.59 dolari pe baril, informează Reuters

Scăderea vine în contextul în care administrația de la Washington și-a exprimat optimismul cu privire la posibilitatea unui acord care să pună capăt conflictului cu Iranul, deși a avertizat că presiunile economice asupra Teheranului vor crește dacă acesta nu cooperează. 

În plus, potrivit surselor iraniene, autoritățile islamice au propus reluarea traficului maritim prin partea controlată de Oman a Strâmtorii Ormuz. Autoritățile de la Teheran nu au preciza dacă Iranul ar fi de acord să îndepărteze și eventualele mine pe care le-ar fi plasat în acea zonă maritimă sau dacă toate navele, chiar și cele legate de Israel, ar avea voie să treacă liber. 

Negocierile dintre oficialii americani și iranieni ar putea fi reluate în Pakistan, după ce discuțiile anterioare s-au încheiat fără un rezultat concret. În plus, șeful de Stat Major al Armatei pakistaneze a sosit la Teheran pentru a media și a preveni o posibilă reluare a conflictului.

De asemenea, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent a anunțat miercuri că Statele Unite nu vor mai prelungi derogările care permiteau achiziția de petrol iranian și rusesc fără sancțiuni.

