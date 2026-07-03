Francezii s-au bătut și au distrus mai multe magazine care au lansat oferte pentru ventilatoare și aparate de aer condiționat

Mai multe magazine Lidl din Franța, care au lansat oferte pentru ventilatoare și aparate mobile de aer condiționat, au fost vandalizate de clienți. Incidentele s-au produs pe 2 iulie în timp ce Franța se confruntă cu un val de caniculă.

Oferta pentru ventilatoare și unități de aer condiționat portabile a declanșat scene haotice, sute de francezi fiind implicați în conflicte.

Bătăi, rafturi rupte și înjurături

Într-un magazin din arondismentul 14 din Paris, oamenii s-au așezat la coadă încă de miezul nopții. Până la ora deschiderii, la coadă se aflau 300-400 de persoane.

Stocul de aparate a fost epuizat în zeci de minute. Oamenii s-au la bătaie pentru a obține ultimele aparate. Un client a folosit spray cu piper, afectând opt persoane, inclusiv un copil de 12 ani.

Polițiștii și pompierii au fost chemați la fața locului. Incidente similare au fost raportate în Nanterre, Aubervilliers, Paris 19e, Levallois-Perret, Sevran, L’Haÿ-les-Roses și Valenton. Acolo au fost uși forțate, încăierări, aglomerări și închideri temporare ale magazinelor.