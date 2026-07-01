Rețeta de miliarde a lui Trump: criptomonede, Biblii și ceasuri

Criptomonedele au reprezentat cea mai importantă sursă de venit pentru președintele american Donald Trump în 2025, potrivit celei mai recente declarații financiare depuse la autoritățile federale.

Documentele analizate de Reuters arată că Trump a raportat peste 1,4 miliarde de dolari proveniți din afacerile cu active digitale ale familiei sale.

Cea mai mare parte a veniturilor provine dintr-o companie fondată împreună cu fiii săi

Potrivit declarației financiare, companiile familiei Trump au încasat aproape 800 de milioane de dolari prin World Liberty Financial.

Aproximativ 520 de milioane de dolari provin din vânzarea de tokenuri digitale. Alți peste 250 de milioane de dolari au rezultat din vânzarea unor participații în companie.

Veniturile sunt împărțite între Donald Trump și membrii familiei sale.

Moneda meme lansată de Trump a adus sute de milioane de dolari

Președintele american a declarat și venituri de aproximativ 635 de milioane de dolari din comercializarea monedelor digitale „Trump meme coin”.

Față de declarația financiară precedentă, veniturile din proiectele cripto au crescut spectaculos.

În urmă cu un an, Trump raportase aproximativ 57 de milioane de dolari din vânzarea de tokenuri asociate World Liberty Financial.

Venituri importante au venit pentru familia Trump și din vânzarea diferitelor tipuri de produse promovate de președintele american. Printre acestea se numără ceasuri și Biblii.

Afacerile tradiționale continuă să genereze venituri importante

Cluburile de golf și resorturile deținute de Trump au generat venituri de peste 500 de milioane de dolari în 2025. Încasările complexului Mar-a-Lago au crescut de la 50 la 77 de milioane de dolari.

Veniturile clubului de golf din West Palm Beach au urcat cu 27%. În schimb, terenul de golf din Los Angeles a înregistrat venituri mai mici decât în anul precedent.

Casa Albă respinge acuzațiile privind un posibil conflict de interese

Casa Albă susține că președintele și familia sa nu au fost implicați în conflicte de interese.

Administrația Trump afirmă că măsurile adoptate în domeniul criptomonedelor urmăresc interesul public și dezvoltarea industriei în Statele Unite.

Declarația financiară arată că afacerile președintelui sunt administrate de copiii săi, însă Trump rămâne beneficiarul activelor deținute prin trustul familiei.

Familia Trump și-a extins puternic investițiile în criptomonede după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în 2025. În același timp, administrația americană a promovat măsuri considerate favorabile industriei, inclusiv reguli pentru monedele stabile și reducerea presiunii exercitate de autoritățile federale asupra companiilor din domeniu.

Reuters estimează că proiectele cripto asociate familiei Trump au generat venituri de cel puțin 2,3 miliarde de dolari de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial. Foști responsabili ai Oficiului pentru Etică Guvernamentală au atras atenția că președinții SUA sunt exceptați de la unele reguli privind conflictele de interese, însă au susținut că actuala situație alimentează dezbaterea privind înăsprirea legislației în domeniu.