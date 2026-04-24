Rogobete: voi veni la birou și luni și marți și miercuri, până când va apărea în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcție

Alexandru Rogobete a precizat vineri că și-a dat demisia în urmă cu o zi din funcția de ministru al Sănătății pentru că așa a decis Partidul Social Democrat din care face parte, dar că va rămâne la conducere până când decretul de eliberare din funcție va fi publicat în Monitorul Oficial.
Rogobete: voi veni la birou și luni și marți și miercuri, până când va apărea în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcție
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
24 apr. 2026, 13:19, Politic

Alexandru Rogobete a anunțat că va rămâne în fruntea Ministerului Sănătății până când demisia sa va deveni oficială. Invocând constituționalitatea el a declarat că semna și va răspunde de sistemul de sănătate și în zilele următoare.

„Vreau să spun că ieri mi-am depus demisia pentru că aceasta a fost decizia politică a Partidului Social Democrat din care fac parte. Ministerul Sănătății va fi condus în continuare de mine până când va apărea în monitorul oficial decretul de eliberare din funcție.  Am văzut și eu graba de ieri că de astăzi vin unii să preia, să, nu știu ce să facă. Nu se poate, constituțional până când nu apare în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcție. Eu semnez și răspund de tot ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Așadar voi veni la birou și luni și marți și miercuri și până când va apărea în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcție”, a declarat Rogobete.

El a mai spus că va discuta cu ministrul interimar care va prelua Ministerul Sănătății pentru a-i preda încet activitatea. 

