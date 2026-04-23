Prima pagină » Politic » Oana Gheorghiu respinge acuzațiile privind „vânzarea hoțească” a companiilor de stat: „Un fake news construit pentru a speria oamenii și a intoxica spațiul public”

Oana Gheorghiu respinge acuzațiile privind „vânzarea hoțească” a companiilor de stat: „Un fake news construit pentru a speria oamenii și a intoxica spațiul public”

Vicepremierul României, Oana Gheorghiu, a respins acuzațiile privind vânzarea „ascunsă" a unor acțiuni ale statului.
Oana Gheorghiu respinge acuzațiile privind „vânzarea hoțească” a companiilor de stat: „Un fake news construit pentru a speria oamenii și a intoxica spațiul public”
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Nițu Maria
23 apr. 2026, 15:07, Politic

Vicepremierul Oana Gheorghiu a făcut joi precizări despre discuțiile din spațiul public pe care le consideră dezinformări privind posibile vânzări ale unor pachete de acțiuni deținute de stat.

Aceasta susține, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că este vorba despre interpretări greșite ale unui document de lucru aflat în prima fază, nu despre decizii guvernamentale.

„Când un politician alege deliberat să răspândească panică și dezinformare într-un moment politic atât de dificil pentru România, problema nu mai este doar una de atac politic. Ea devine o problemă de iresponsabilitate publică. Ce încearcă astăzi să propage acești politicieni despre presupusa ‘vânzare hoțească’ a unor pachete de acțiuni ale statului este un fake news construit deliberat pentru a speria oamenii și pentru a intoxica spațiul public”, a transmis Gheorghiu.

Oana Gheorghiu a transmis că nu există nicio decizie finală privind vânzarea sau transferul unor active ale statului.

„Nu, nu există nicio decizie de ‘cadou’ făcut unor fonduri ‘alese din pix’. Raportul pus în discuție este unul complet exploratoriu. Este o propunere supusă dezbaterii și, din respect față de cetățeni și pentru a fi transparenți, am decis să publicăm acest material direct pe site-ul Guvernului încă din data de 16 aprilie”, a explicat ea.

Vicepremierul a spus că documentul este unul tehnic.

„Așadar, nimic nu se întâmplă secret sau precipitat. Este doar un document de lucru care prezintă opțiuni, nu decizii: nu conține evaluări independente, verdictele sunt orientative, recomandarea este ca Guvernul să mandateze studii de fezabilitate pentru companiile identificate, iar abia după realizarea studiilor se revine cu recomandare de decizie pentru fiecare caz. Estimările de venituri sunt prezentate clar ca estimări la prețurile curente de piață, nu ca angajamente”, a precizat Gheorghiu.

Aceasta a respins și ideea că ar exista o evitare a pieței de capital sau a Bursei de Valori București.

„Nu, nu se propune ‘ocolirea Bursei’ și această interpretare este falsă. Raportul vorbește explicit despre companii care ar putea fi eligibile pentru listare parțială la Bursa de Valori București, iar comunicarea oficială spune clar că studiile de fezabilitate vor fi comisionate de ministerele tutelare pentru a analiza aceste opțiuni”, a adăugat ea.

Gheorghiu a precizat, de asemenea, că mecanismul accelerated booking „este un mecanism folosit de ani de zile pe piețele de capital pentru plasamente accelerate către investitori instituționali”.

„Nu, mecanismul ABB nu este o invenție obscură sau o fraudă mascată. Accelerated bookbuilding este un mecanism folosit de ani de zile pe piețele de capital pentru plasamente accelerate către investitori instituționali; el a fost folosit inclusiv pe companii listate la Bursa de Valori București, de exemplu în tranzacții cu OMV Petrom prin Fondul Proprietatea”, a spus Gheorghiu.

Vicepremierul a precizat că acest tip de tranzacție nu reprezintă o formă de abuz, ci o procedură financiară standard.

„Un ABB se adresează în mod tipic investitorilor instituționali, nu unei oferte publice de retail. Dar asta nu înseamnă ‘furt’, ‘sabotaj’ sau ‘cadou din pix’. Înseamnă un mecanism standard de piață, folosit pentru pachete mari, cu reguli, intermediari și preț stabilit prin cererea din piață, nu prin fanteziile unui partid aflat în campanie”, a scris ea.

Ea a criticat apoi modul în care acest subiect a fost tratat în spațiul public. Oana Gheorghiu a declarat că procedurile au fost transformate în teorii conspiraționiste.

„Faptul că unii politicieni decid să transforme proceduri din piața de capital în conspirații fantasmagorice este o dezamăgire totală. Cine vrea să critice o politică publică are tot dreptul să o facă. Dar cine minte cu bună știință, vorbind despre ‘escrocherii’, ‘prăduire’ și ‘avantaje personale’ fără fapte și fără probe nu face opoziție responsabilă. Face doar propagandă periculoasă. Fac un apel public la responsabilitate și decență. Ultimul lucru de care România are nevoie astăzi este de știri false”, a transmis Oana Gheorghiu.

Citește și

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Brumă, ploi, ninsori și cod portocaliu de vânt. Unde vor fi cele mai scăzute temperaturi din țară. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Miniștrii PSD și-au dat demisiile din Guvern. PSD: „Suntem pregătiți să participăm la formarea unui nou guvern pro-european”
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor