Nvidia pregătește o tehnologie care ar putea schimba dezvoltarea inteligenței artificiale

Compania colaborează cu producătorul american de fibră optică Corning pentru construirea a trei noi fabrici în Carolina de Nord și Texas, dedicate exclusiv tehnologiilor optice utilizate de Nvidia. Potrivit unui comunicat comun publicat miercuri, citat de CNBC, proiectul va crea cel puțin 3.000 de locuri de muncă și va crește de zece ori capacitatea Corning de a produce fibră optică în Statele Unite.

Cele două companii beneficiază direct de explozia investițiilor în AI începută după lansarea ChatGPT, în 2022. Nvidia produce procesoarele grafice folosite la dezvoltarea modelelor de inteligență artificială, în timp ce Corning furnizează infrastructura de fibră optică necesară conectării centrelor de date.

Cuprul ar putea fi înlocuit cu fibra optică

Nvidia pregătește implementarea pe scară largă a tehnologiei „optică integrată”, cunoscută în industrie sub denumirea „co-packaged optics”, care presupune folosirea fibrei optice chiar în interiorul sistemelor AI de mari dimensiuni.

Date transmise cu ajutorul luminii

Schimbarea ar putea reduce consumul de energie și accelera semnificativ viteza de transfer a datelor dintre procesoare.

În prezent, aceste sisteme folosesc mii de cabluri din cupru pentru conectarea cipurilor. Fibra optică permite însă transmiterea datelor cu ajutorul semnalelor luminoase, la viteze mai mari și cu pierderi mai mici de semnal.

„Transportul fotonilor consumă de cinci până la 20 de ori mai puțină energie decât transportul electronilor”, a declarat directorul general al Corning, Wendell Weeks.

Analiștii spun că tehnologia ar putea deveni esențială pe măsură ce centrele de date AI folosesc sute de mii de procesoare grafice, iar consumul de energie devine una dintre principalele probleme ale industriei.

Nvidia investește masiv în infrastructura AI

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, susține că inteligența artificială generează „cea mai mare expansiune a infrastructurii din epoca noastră”.

Nvidia a lansat deja în 2025 două switch-uri de rețea bazate pe tehnologii optice similare, iar alte companii americane din industria semiconductorilor, precum Broadcom, Marvell și Intel, dezvoltă la rândul lor produse comparabile.

Numai în martie, Nvidia a investit 4 miliarde de dolari în companiile Coherent și Lumentum, care produc lasere și componente folosite la conversia datelor între semnale luminoase și electrice.

Corning, compania care produce sticla folosită la ecranele iPhone-urilor Apple, și-a extins puternic activitatea în ultimii ani în zona fibrei optice și a infrastructurii pentru centrele de date AI, devenind unul dintre principalii furnizori ai marilor companii tehnologice.