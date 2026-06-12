Prima pagină » Știri externe » Cât de mare este, de fapt, un trilion de dolari? Comparațiile care îți schimbă perspectiva

Cât de mare este, de fapt, un trilion de dolari? Comparațiile care îți schimbă perspectiva

Listarea SpaceX pe bursă readuce în prim-plan un număr pe care puțini oameni îl pot înțelege intuitiv: un trilion de dolari. Pe fondul evaluării record de 1,77 trilioane de dolari a companiei lui Elon Musk, experții explică de ce diferența dintre un miliard și un trilion este mult mai mare decât pare la prima vedere, arată NBC News.
Cât de mare este, de fapt, un trilion de dolari? Comparațiile care îți schimbă perspectiva
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
12 iun. 2026, 13:28, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

SpaceX urmează să debuteze pe Nasdaq la o evaluare estimată de 1,77 trilioane de dolari, cea mai mare din istoria pieței bursiere. În același timp, averea lui Elon Musk este estimată la aproape 700 de miliarde de dolari, ceea ce îl apropie de pragul simbolic al unui trilion. Pentru mulți oameni, diferența dintre un miliard și un trilion pare doar o chestiune de zerouri. În realitate, un trilion reprezintă o mie de miliarde de dolari, scrie NBC News.

Grafic interactiv realizat de NBC News, utilizat cu link către sursa originală:

Matematicianul John Allen Paulos, profesor emerit la Temple University, explică faptul că oamenii întâmpină dificultăți în a înțelege numere atât de mari deoarece creierul nu este construit pentru a percepe intuitiv creșteri de asemenea amploare.

Cum poate fi înțeleasă dimensiunea unui trilion?

O comparație folosită frecvent este cea a timpului. Un milion de secunde în urmă înseamnă aproximativ 11 zile. Un miliard de secunde ne duce în anul 1994. În schimb, un trilion de secunde înseamnă aproximativ 31.000 de ani în urmă, înaintea apariției civilizațiilor cunoscute.

Diferența este la fel de spectaculoasă și atunci când este transpusă în bani fizici. Un milion de dolari în bancnote de 100 de dolari formează un teanc de puțin peste un metru înălțime. La un miliard de dolari, teancul ar depăși un kilometru. La un trilion de dolari, înălțimea ar ajunge la peste 1.000 de kilometri.

Trilioanele devin noul reper în industria tehnologică

Dacă în trecut evaluările de ordinul trilioanelor păreau imposibile, marile companii din tehnologie schimbă rapid această percepție. SpaceX este evaluată la 1,77 trilioane de dolari, iar companii precum OpenAI și Anthropic se apropie, la rândul lor, de pragul de un trilion de dolari.

Specialiștii consideră că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și a infrastructurii tehnologice ar putea transforma evaluările de ordinul trilioanelor într-o realitate tot mai frecventă pe piețele financiare. În termeni practici, un trilion de dolari reprezintă o sumă atât de mare încât o persoană care ar cheltui un milion de dolari în fiecare zi ar avea nevoie de aproximativ 2.740 de ani pentru a epuiza întreaga avere.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
Soția lui Julian Quinones a furat toate privirile la Mondial
GSP.ro
Când scăpăm de ploi și furtuni. Prognoza meteorologilor ANM, pentru Gândul
Gandul
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
Libertatea
Țara în care anul oficial este încă 2018, deși restul lumii trăiește în 2026. Explicația din spatele diferenței
CSID
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia