Cât de mare este, de fapt, un trilion de dolari? Comparațiile care îți schimbă perspectiva

SpaceX urmează să debuteze pe Nasdaq la o evaluare estimată de 1,77 trilioane de dolari, cea mai mare din istoria pieței bursiere. În același timp, averea lui Elon Musk este estimată la aproape 700 de miliarde de dolari, ceea ce îl apropie de pragul simbolic al unui trilion. Pentru mulți oameni, diferența dintre un miliard și un trilion pare doar o chestiune de zerouri. În realitate, un trilion reprezintă o mie de miliarde de dolari, scrie NBC News.

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Matematicianul John Allen Paulos, profesor emerit la Temple University, explică faptul că oamenii întâmpină dificultăți în a înțelege numere atât de mari deoarece creierul nu este construit pentru a percepe intuitiv creșteri de asemenea amploare.

Cum poate fi înțeleasă dimensiunea unui trilion?

O comparație folosită frecvent este cea a timpului. Un milion de secunde în urmă înseamnă aproximativ 11 zile. Un miliard de secunde ne duce în anul 1994. În schimb, un trilion de secunde înseamnă aproximativ 31.000 de ani în urmă, înaintea apariției civilizațiilor cunoscute.

Diferența este la fel de spectaculoasă și atunci când este transpusă în bani fizici. Un milion de dolari în bancnote de 100 de dolari formează un teanc de puțin peste un metru înălțime. La un miliard de dolari, teancul ar depăși un kilometru. La un trilion de dolari, înălțimea ar ajunge la peste 1.000 de kilometri.

Trilioanele devin noul reper în industria tehnologică

Dacă în trecut evaluările de ordinul trilioanelor păreau imposibile, marile companii din tehnologie schimbă rapid această percepție. SpaceX este evaluată la 1,77 trilioane de dolari, iar companii precum OpenAI și Anthropic se apropie, la rândul lor, de pragul de un trilion de dolari.

Specialiștii consideră că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și a infrastructurii tehnologice ar putea transforma evaluările de ordinul trilioanelor într-o realitate tot mai frecventă pe piețele financiare. În termeni practici, un trilion de dolari reprezintă o sumă atât de mare încât o persoană care ar cheltui un milion de dolari în fiecare zi ar avea nevoie de aproximativ 2.740 de ani pentru a epuiza întreaga avere.