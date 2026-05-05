Centrul de Transfuzie Sanguină Gorj face apel disperat către persoanele cu RH negativ să vină să doneze sânge

Centrul de Transfuzie Sanguină Gorj face un apel disperat către persoanele cu RH negativ să vină să doneze sânge.

Centrul are nevoie urgentă de sânge de acest tip. Întregul județ Gorj se confruntă cu un deficit masiv de sânge de acest tip.

Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Gorj, Călina Căluțoiu, spune că media zilnică a donatorilor este de 32 și că, în mod normal, ar fi putut să facă față nevoilor de sânge pentru transfuzii, însă insistă pe ideea că există un deficit masiv de RH negativ.

„Încercăm să facem față, dar e greu”

“Numarul donatorilor este constant și, în general, am fi putut face față pe celelalte grupe de sânge, dar este un deficit pe toate grupele cu Rh negativ, deoarece sunt pacienți mulți pe aceste grupe și, dupa cum știți, fiind un numar redus în cadrul acestei grupe de persoane care au grupa de sânge cu Rh negativ, normal că sunt puțini donatori.

Noi i-am chemat de acasă, am facut apel pe paginile noastre de social media în așa fel încât să reușim să facem față, dar cumva temporizam de la o zi la alta, în funcție de urgențe, de noile cazuri care apar și trebuie tratate.

Încercam să facem față, dar e greu, de aceea profit să fac un apel și cei care știu că nu au mai fost de ceva vreme și au Rh negativ, îi rugăm să vină și vor fi preluați în afara programărilor sau a numerelor de ordine”, transmite Călina Căluțoiu.

Avantajele donatorilor de sânge

Donatorii au zile libere, analize gratuite, card valoric cu echivalentul a șapte tichete, însumând 280 d elei pentru fiecare donare, reducere de 50% pentru transportul în comun în luna donării.

Un bărbat poate dona sânge de cinci ori într-un an, iar o femeie – de patru ori.