Ministrul Sănătății discută cu experții despre un sistem de transfuzie mult mai eficient

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit cu specialiști europeni pentru a vorbi despre cum ar putea fi îmbunătățit sistemul românesc de sânge și produse sanguine.

La discuții au participat prof. dr. Kai Zacharowski de la Societatea Europeană de Anestezie și Terapie Intensivă, prof. dr. Daniela Filipescu, președinta Federației Mondiale a Societăților de Anestezie, și prof. dr. Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI).

„Am discutat despre pași esențiali pentru modernizarea și integrarea României în rețelele europene de siguranță transfuzională: implementarea Directivei europene SoHO privind sângele și produsele sanguine la nivel național, aderarea României la registrul european al donatorilor de sânge și plasmă, pentru acces mai rapid și mai sigur la tratamente vitale, conectarea la platforma europeană EU-SoHO, pentru schimb de date și cooperare directă cu centrele din Europa, rapoarte de vigilență în timp real, care vor crește siguranța transfuzională și trasabilitatea și inventarul stocurilor în timp real, pentru a preveni lipsurile critice și a asigura o gestionare eficientă a resurselor”, anunță ministrul.

Potrivit acestuia, măsurile înseamnă vieți salvate, tratamente mai sigure și mai multă încredere pentru pacienți și familiile lor.