Accident grav în Cluj-Napoca: două persoane rănite după impactul dintre o autoutilitară și o motocicletă

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit de urgență la un accident rutier produs vineri pe Bulevardul Muncii din municipiul Cluj-Napoca.

În accident au fost implicate o autoutilitară și o motocicletă. Din primele date, pe motocicletă se aflau doi tineri. Potrivit primelor informații, tânăra era inconștientă, iar tânărul era conștient și cooperant.

Echipajele de intervenție au acordat îngrijiri medicale ambelor victime la fața locului. La intervenție au participat două autospeciale dotate cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă.

Ulterior, cele două persoane rănite au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.