Prima pagină » Social » Accident grav în Cluj-Napoca: două persoane rănite după impactul dintre o autoutilitară și o motocicletă

Accident grav în Cluj-Napoca: două persoane rănite după impactul dintre o autoutilitară și o motocicletă

Două persoane au fost rănite într-un accident produs vineri în municipiul Cluj-Napoca, după impactul dintre o autoutilitară și o motocicletă. Au fost ulterior transportate la spital.
Nițu Maria
24 apr. 2026, 16:13, Social

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit de urgență la un accident rutier produs vineri pe Bulevardul Muncii din municipiul Cluj-Napoca.

În accident au fost implicate o autoutilitară și o motocicletă. Din primele date, pe motocicletă se aflau doi tineri. Potrivit primelor informații, tânăra era inconștientă, iar tânărul era conștient și cooperant.

Echipajele de intervenție au acordat îngrijiri medicale ambelor victime la fața locului. La intervenție au participat două autospeciale dotate cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă.

Ulterior, cele două persoane rănite au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
Gandul
Anunț NEAȘTEPTAT al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Cum au reușit avocații să țină pe loc procesele lui Costel Alexe. Este singurul șef de consiliu județean în funcție cu două dosare de corupție în instanțe
Libertatea
Ce ulei să folosești să scapi de furnici: e bun și împotriva muștelor, termitelor sau căpușelor
CSID
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Promotor