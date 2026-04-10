Iarmaroc la Sat revine la Cluj: trei zile în care parcul devine un sat viu

Cea de-a treia ediție a festivalului va avea loc în weekendul 15–17 mai 2026, la Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, cu deschidere vineri după-amiază. „Venim în mai, când e soare bun, iarbă verde și chef de stat afară! Tot sus pe deal, printre case vechi și livezi!”, spun realizatorii evenimentului.

Peste 100 de creatori și zone tematice

Programul ediției include un târg de creatori cu peste 100 de branduri independente, concerte acustice, instalații de artă și expoziții de sculptură, fotografie sau media interactivă.

Vor fi organizate ateliere de creație, de la pielărie și indigo până la macramé, lumânări sau lucrul cu lutul, dar și spectacole de comedie și activități dedicate copiilor, precum jocuri, magie sau zone de relaxare.

Evenimentul va beneficia și de zone dedicate muzicii pe vinil, cu selecții de groove, funk și soul, dar și o piață de viniluri și o zonă de vechituri.

Șezătoare cu merinde

Organizatorii pregătesc și „Șezătoarea cu Merinde”, o zonă dedicată producătorilor locali, unde publicul va putea găsi produse artizanale, iar oamenii vor putea sta împreună la aceeași masă.

În cadrul festivalului va fi amenajat și „Hamacul cultural”, un spațiu dedicat exclusiv relaxării.

Scenă pentru debutanți

Organizatorii anunță și o scenă nouă, „Scena de Găsit” – un spațiu intim, amplasat într-o instalație de țesut de mari dimensiuni, „gândit pentru muzicienii la început de drum care vor să cânte aproape de oameni – fără distanță, fără garduri, fără presiunea unei scene mari”.

„Tu, instrumentul tău, și un mic grup de suflete care au ales să asculte în tihnă”, spun aceștia.

Artiștii vor avea sloturi de aproximativ 30 de minute și vor putea urca pe scenă în formule de cel mult două persoane, aproape de public și fără delimitări clasice de scenă.

Abonamente cu preț redus

Potrivit organizatorilor, ediția precedentă a adunat peste 8.800 de participanți, alături de zeci de creatori și artiști.

Pentru ediția din 2026, au fost puse în vânzare abonamente la preț redus, disponibile în avans. Accesul este gratuit pentru copiii sub 14 ani, seniorii peste 65 de ani și persoanele cu dizabilități.

Participanții pot veni și cu animalele de companie, în condițiile respectării regulilor de conviețuire. „Să fie de comitet!”, au transmis realizatorii.

Despre organizatori

IARMAROC.com este un proiect dedicat creatorilor independenți, construit în jurul ideii de a susține creativitatea și producția locală. Festivalul „Iarmaroc la Sat” este organizat de Asociația pentru Inovare Artistică, organizație care dezvoltă proiecte culturale, alături de platforma IARMAROC.com, și este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, instituția care acordă finanțări proiectelor culturale în România.