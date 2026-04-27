Nicușor Dan: România, cel mai de încredere aliat al SUA la Marea Neagră

Potrivit lui Nicușor Dan, una dintre concluziile discuției a fost necesitatea accelerării cooperării pentru a valorifica oportunitățile din industria de apărare.

„Am convenit că este necesar să intensificăm cooperarea pentru a valorifica toate oportunitățile din industria de apărare, inclusiv în domenii precum inovația în securitate, cercetarea și start-up-urile”, a transmis acesta, într-o postare pe X.

Președintele României susține că există un potențial semnificativ de dezvoltare în cadrul cooperării bilaterale, în special în domenii emergente, unde tehnologia și securitatea sunt tot mai interconectate.

Investiții mai mari în apărare

Nicușor Dan spune că România este pregătită să își crească implicarea în domeniul securității, atât la nivel național, cât și în cadrul alianțelor din care face parte.

„România continuă să fie cel mai de încredere partener și aliat al SUA la Marea Neagră, unde provocările și riscurile sunt în creștere și afectează securitatea euro-atlantică”, a precizat acesta.

El a subliniat că autoritățile române sunt dispuse să aloce mai multe resurse și să își intensifice eforturile pentru consolidarea securității proprii și a celei colective.

Securitatea Ucrainei, legată de stabilitatea regiunii

Președintele a declarat că securitatea României este legată de evoluțiile din regiune, în special de războiul din Ucraina.

„Suntem convinși că securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea noastră, dar și de cea a Republicii Moldova și a întregii regiuni”, a transmis Nicușor Dan.

Zona Mării Negre rămâne una dintre cele mai sensibile strategic, iar situația din Ucraina continuă să influențeze echilibrul de securitate din Europa de Est.

Adaptare la noul mediu de securitate

„Există încă un potențial uriaș în cadrul cooperării bilaterale și suntem pregătiți să intensificăm toate eforturile pentru a obține rezultate concrete în domenii de interes strategic, în beneficiul reciproc al țărilor și cetățenilor noștri”, a concluzionat președintele.

Mesajul a fost transmis și cu referire la colaborarea cu ambasada SUA la București, indicând interesul pentru continuarea dialogului instituțional și aprofundarea relației bilaterale.