Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea cu Mark Rutte: „România va continua să își aducă contribuția pentru securitatea transatlantică”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri pe pagina sa de X un mesaj după întâlnirea pe care a avut-o cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, în cadrul Forumului NATO pentru Industria de Apărare.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului a susținut discuții tête-à-tête cu secretarul general al NATO, în după amiaza zilei de miercuri.

Pe agenda discuțiilor președintelui Nicușor Dan cu Secretarul General al NATO s-au aflat amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, dar și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.

Nicușor Dan a explicat că România va lua măsuri mai puternice pentru a-și consolida apărarea și a face fața oricăror posibile amenințări.

„Am avut cu Mark discuții ample despre mediul de securitate, în special despre Flancul Estic și în regiunea Mării Negre. Vom intensifica măsurile pentru a ne consolida postura de apărare și descurajare.”, a scris președintele țării pe X.

Today I welcomed NATO Secretary General @SecGenNATO Mark Rutte on his first visit to Romania. I had with Mark comprehensive discussions on the security environment, specifically about the Eastern Flank and in the Black Sea region. We will step up measures to increase our… pic.twitter.com/dCqjxEddiQ — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 5, 2025

El a mai spus că inițiativa „Eastern Sentry reprezintă un pas important către consolidarea semnificativă a activităților de vigilență ale Alianței în România și de-a lungul întregului Flanc Estic. Această operațiune aliată are ca scop furnizarea treptată de răspuns la amenințarea reprezentată de dronele care intră în spațiul aerian NATO, asigurând în același timp o reacție fermă la orice alt tip de amenințare în spațiul aerian.”

„Țara noastră are aliați și este protejată în mod corespunzător față de orice fel de potențial amenințare”, a declarat președintele Nicușor Dan în urma discuțiilor cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.