Bolojan, impresionat de grădinarii de la Cotroceni

Întrebat, la Europa Liberă, cine ar apăra România dacă situația ar cere-o, având în vedere că strategia de apărare subliniază că cetățenii ar susține doar o țară care le respectă libertățile și nu le trădează încrederea, premierul Bolojan a răspuns: „Prima dată trebuie să o apărăm noi și apoi să ne așteptăm să ne apere alții. Și nu trebuie să o aperi cu arma în mână, ci fiecare acolo unde suntem. Dacă ne facem datoria, înseamnă că apărăm România.

Premierul a povestit că atunci când era președinte interimar, a fost impresionat de grădinarii de la Cotroceni care lucrează în fiecare zi de la șapte dimineața și până după-amiaza pentru ca grădinile să fie bine întreținute.

„Omul care își face datoria în hală, în sectorul public, el contribuie la ceea ce este România de astăzi”, a explicat Bolojan.

Premierul a subliniat că apărarea țării nu înseamnă neapărat să porți o armă, ci să fii un cetățean responsabil care își face datoria oriunde s-ar afla.

„Noi, dacă ne putem cumpăra armament pentru armată, înseamnă că fiecare din oameni ăștia care lucrează plătește un impozit pe salariu, care se duce la bugetul de stat, iar din banii aceștia noi, mai bine sau mai rău, îi folosim pentru apărarea țării noastre”, a afirmat Bolojan.

El a adăugat că un bun cetățean este un stâlp al țării, în viața lui, în familia lui, în comunitatea lui, la firma unde lucrează, în sectorul public sau în sectorul privat: „În momentul în care ești un cetățean în adevăratul sens al cuvântului, respecți România și faci ceea ce trebuie pentru România”.