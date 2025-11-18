Primul blindat românesc 4x4 prinde contur: noi detalii despre VLAH, vehiculul militar produs la Moreni

Compania privată Blue Technology a transmis, luni, noi date despre vehiculul blindat românesc 4×4 realizat împreună cu Uzina Automecanica Moreni, potrivit Monitorului Apărării și Securității.

Producția blindatului VLAH avansează la Moreni

Potrivit companiei, VLAH, considerat „primul blindat 4×4 românesc”, se află în prezent în producție la Moreni, în cadrul unui parteneriat public-privat.

În mesajul transmis pe Linkedin, compania a prezentat principalele performanțe tehnice ale vehiculului.

„Cu o viteză maximă de 110 km/h şi o autonomie de 600 km, VLAH oferă putere de 163 kW (221 Hp) şi un cuplu de 810 Nm, asigurând manevrabilitate şi stabilitate chiar şi în teren dificil. La capitolul «Dimensiuni şi manevrabilitate» menţionăm o lăţime de 2,4 m, un ampatament de 3,5 m, o gardă la sol de 410 mm şi o raza de virare de 7,5 m, asigurând stabilitate şi agilitate chiar şi în teren dificil”, a transmis compania Blue Technology.

Vehiculul blindat cântărește 7 tone și poate transporta încă 2,5 tone, având o masă totală de 9,5 tone.

Un prim prototip, așteptat în decembrie

Proiectul este dezvoltat în colaborare cu Zetor Engineering. Trenul de rulare al vehiculului este produs după un model german de la compania MTU Friedrichshafen. transmisia automată cu 8 trepte este furnizată de ZF Friedrichshafen AG. Vehiculul dispune de tracțiune integrală ZF și de osii produse de Advanced Design Solution din Cehia.

În decembrie ar urma să fie prezentat un prim prototip complet funcțional.