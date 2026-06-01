Cobalt și nichel în Apuseni: Canadienii pregătesc noi explorări în Bihor

Zona vizată de noile lucrări este perimetrul Avram Iancu, una dintre principalele ținte de explorare din cadrul proiectului Bihor Sud. Potrivit Economedia, programul planificat pentru lunile iunie și iulie vizează analiza sistematică a unei zone mineralizate estimate la aproximativ doi kilometri lungime și 300 de metri lățime, aflată pe ambele versante ale văii Arieșului Mic.

Primele lucrări vor fi realizate în galeriile G11, G12 și G20, situate pe versantul nordic al văii. Reprezentanții companiei susțin că formațiunile geologice identificate aici sunt similare celor descoperite anterior în galeria G2, unde au fost concentrate o parte dintre activitățile de explorare din ultimii ani.

În paralel, compania și-a majorat la 90% participația în proiectul minier Bihor Sud și caută finanțare pentru continuarea explorărilor din România.

Până la 1.000 de probe pentru analiză

În cadrul noilor explorări, Leading Edge Materials va colecta între 500 și 1.000 de probe din zonele unde există indicii privind prezența cobaltului și nichelului, metale esențiale pentru producția de baterii.

oate probele vor fi analizate de laboratorul internațional ALS Laboratories, rezultatele urmând să fie folosite pentru evaluarea conținutului de metale și a potențialului economic al zăcămintelor.

Planul de lucru include investigarea unui sistem de galerii miniere istorice care ar putea fi conectate între ele. Programul de explorare va analiza zăcămintele pe o diferență de nivel de peste 200 de metri, pentru a stabili cât sunt de extinse, atât în suprafață, cât și în adâncime.

O zonă de doi kilometri, în atenția geologilor

Potrivit companiei, explorările realizate până acum au identificat mai multe zone care ar putea conține resurse importante de metale, într-un perimetru care s-ar întinde pe aproximativ doi kilometri. În perioada următoare, specialiștii vor verifica și galeriile aflate pe versantul opus al văii pentru a determina cât de extinse sunt aceste zăcăminte.

Pentru coordonarea lucrărilor, Leading Edge Materials a contractat compania britanică Addison Mining Services, specializată în consultanță pentru proiecte miniere și care a realizat anterior un raport tehnic independent pentru proiectul Bihor Sud.

Directorul general al firmei canadiene, Kurt Budge, spune că rezultatele obținute până acum sunt încurajatoare.

„Amploarea mineralizației vizibile deja identificate de-a lungul unui coridor de doi kilometri ne oferă încredere în potențialul proiectului”, a declarat oficialul.

Potrivit lui Budge, campania intensivă de eșantionare și analizele independente ar trebui să permită „definirea unei imagini mult mai detaliate asupra resurselor potențiale din zonă”.

Miza materiilor prime critice

Interesul pentru astfel de proiecte a crescut în ultimii ani. Cobaltul și nichelul sunt considerate materii prime critice pentru producția de baterii utilizate în vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei, iar Uniunea Europeană încearcă să-și reducă dependența de importurile din afara blocului comunitar, dezvoltând surse interne de aprovizionare cu astfel de metale strategice.