Bogdan Ivan, întâlnire la Washington cu președintele Băncii Mondiale: România vrea să devină prima țară finanțată pentru producția de energie nucleară

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat din Washington, DC un obiectiv strategic major pentru sectorul energetic românesc: România ar putea deveni prima țară din lume în care Banca Mondială finanțează direct producția de energie nucleară. Declarațiile au fost făcute după o întâlnire oficială cu Ajay Banga, președintele Grupului Băncii Mondiale, discuțiile fiind concentrate pe investiții energetice menite să crească competitivitatea economică și securitatea energetică a României.

„Obiectivul meu la Washington este clar”

Bogdan Ivan a subliniat că vizita din Statele Unite are o miză strategică pentru viitorul energetic al țării.

„Obiectivul meu la Washington este clar: România să fie prima țară din lume în care Banca Mondială finanțează producția de energie nucleară”.

Ministrul a precizat că discuțiile au vizat proiecte energetice majore capabile să genereze investiții consistente și locuri de muncă.

„Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu Ajay Banga, președintele Grupului Băncii Mondiale, despre investițiile în energie care susțin competitivitatea economiei României și creează locuri de muncă”.

Investiții strategice: termoficare, regenerabile și securitate energetică

Potrivit oficialului român, România are nevoie de investiții „masive și bancabile” în infrastructura energetică.

„România are nevoie de investiții masive și bancabile în termoficare urbană și eficiență energetică, modernizarea rețelelor pentru integrarea regenerabilelor, stocare de gaze și flexibilitate pentru securitatea aprovizionării, precum și în energie nucleară ca pilon de stabilitate în mix”.

Aceste proiecte sunt deja stabilite ca priorități investiționale, iar colaborarea cu Banca Mondială ar urma să completeze finanțările europene existente.

„Parteneriatul cu Banca Mondială este complementar fondurilor europene și orientat exact spre deblocarea acestor investiții.”

România solicită pachet financiar „One World Bank Group”

Ministrul Energiei a anunțat că partea română a cerut accelerarea mecanismelor financiare dedicate pregătirii proiectelor energetice.

„Am cerut trecerea rapidă la un pachet ‘One World Bank Group’ pentru pregătire de proiecte, finanțare programatică și garanții care reduc costul capitalului și atrag investitori.”

Potrivit acestuia, efectele ar urma să fie vizibile atât pentru companii, cât și pentru populație.

„Rezultatul pentru oameni și companii: costuri mai mici pe termen mediu, sisteme mai eficiente și o economie mai competitivă, susținută de infrastructură energetică modernă și sigură”.

Sprijin politic și cooperare guvernamentală

Bogdan Ivan a mulțumit membrilor delegației române pentru susținerea direcțiilor strategice promovate la Washington.

„Le mulțumesc colegilor mei, Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru, pentru colaborare și pentru susținerea acestor direcții strategice, pe care le promovăm în aceste zile la Washington”.

Miza: energie sigură și economie competitivă

Autoritățile române urmăresc atragerea unor finanțări internaționale care să accelereze modernizarea sistemului energetic, reducerea costurilor și consolidarea securității energetice pe termen lung, inclusiv prin dezvoltarea sectorului nuclear.