Ilie Bolojan: „Avem rețele blocate de proiecte speculative”. Care sunt propunerile Guvernului pentru întărirea disciplinei în racordare. Dezbaterea ANRE pentru schimbarea regulamentului are loc joi

Cancelaria Prim-ministrului a transmis către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) un punct de vedere în cadrul dezbaterii publice privind modificarea regulilor de stabilire a garanțiilor financiare pentru racordarea la rețeaua electrică, garanții pe care dezvoltatorii de parcuri fotovoltaice, eoliene și alte capacități de producție a energiei electrice trebuie să le constituie atunci când solicită racordarea la rețea, potrivit unui comunicat transmis de Guvern miercuri seara.

Demersul vine după ce șeful Guvernului a anunțat, în conferință de presă de miercurea trecută de la Palatul Victoria, că are un set de propuneri în completarea regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public, pus în transparență decizională de Autoritatea Națională în Domeniul Energiei (ANRE), dar nu a trimis nicio observație sau amendament în termenul oficial de o lună, conform documentelor publice consultate de Mediafax.

Dezbaterea pe baza propunerilor primite este programată pentru joi dimineața, la ora 10:00, potrivit agendei anunțate de ANRE.

„Energia este unul dintre domeniile esențiale pentru dezvoltarea României. Astăzi, prețurile ridicate și instabilitatea din piață sunt rezultatul unor blocaje, al unor reguli care au încurajat specula și ineficiența și al unor întârzieri în investiții care s-au acumulat în timp. Avem rețele blocate de proiecte speculative, companii de stat cu indicatori de performanță nerelevanți, o piață afectată de volatilitate și întârzieri în dezvoltarea capacităților de stocare și a marilor investiții. Toate acestea se traduc în costuri mai mari pentru economie și pentru cetățeni”, a transmis Ilie Bolojan printr-o postare pe Facebook, în care semnalează că a semnat și a trimis propunere către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, în contextul dezbaterii care va avea loc mâine, privind modificarea regulamentelor prin creșterea garanțiilor pentru dezvoltatorii de proiecte din domeniu.

„Măsuri mai ferme și mai eficiente”

Propunerea ANRE vizează creșterea garanției de la 5% la 20% din tariful de racordare, măsură menită să reducă numărul proiectelor care blochează capacitate în rețea fără a fi realizate, prezintă Cancelaria, argumentând însă că analizele arată însă că această creștere, deși necesară, nu este suficientă pentru a rezolva problema.

„În prezent, doar o mică parte dintre proiectele aprobate ajung efectiv să fie construite, ceea ce indică existența unui fenomen speculativ semnificativ. În acest context, Cancelaria Prim-ministrului propune măsuri mai ferme și mai eficiente”, potrivit comunicatului citat.

Astfel, arată Executivul, în primul rând, creșterea mai consistentă a garanției financiare, prin una dintre următoarele două variante:

o garanție fixă, de 30 EUR pentru fiecare kW instalat – o formulă simplă și transparentă, care leagă direct valoarea garanției de dimensiunea proiectului;

o formulă mixtă, care combină 50% din tariful de racordare cu 20 EUR/kW instalat, astfel încât să fie luate în calcul atât dimensiunea proiectului, cât și costurile reale din rețea.

Ambele variante conduc la un nivel al garanției suficient de ridicat pentru a descuraja proiectele neserioase, dar fără a bloca investițiile reale, susțin reprezentanții Cancelariei.

„În al doilea rând, se propune ca garanția să fie constituită mai devreme în proces, încă din faza depunerii cererii de racordare. Această schimbare ar preveni situațiile în care sunt consumate resurse administrative pentru proiecte care nu au susținere financiară reală”, au transmis oficialii de la Palatul Victoria.

În al treilea rând, Cancelarie prim-ministrului recomandă reguli clare și transparente privind gestionarea garanțiilor, respectiv:

executarea garanției dacă proiectul este abandonat nejustificat;

returnarea treptată a sumelor pe măsură ce proiectul avansează;

raportarea publică periodică a modului în care aceste garanții sunt utilizate.

Potrivit comunicatului, propunerile au în vedere și experiența Spaniei, unde mecanismul este mai strict și aplicat într-o etapă mai timpurie a procesului: În acest model, dezvoltatorii sunt obligați să depună o garanție fixă de 40 euro pentru fiecare kW instalat, iar această garanție trebuie constituită înainte de depunerea cererii de acces la rețea, nu ulterior analizei tehnice. În lipsa acestei garanții, cererea nu este luată în considerare. Totodată, garanțiile sunt administrate printr-un sistem centralizat al statului, iar proiectele care nu avansează pierd sumele depuse.

„Acest mecanism a permis eliminarea rapidă a proiectelor neviabile și reducerea blocajelor din rețea, fără a afecta investițiile reale, deoarece filtrează încă din faza inițială proiectele care nu au o susținere financiară solidă. Prin aceste măsuri, se urmărește reducerea blocajelor din rețea, creșterea transparenței și accelerarea proiectelor energetice serioase, în beneficiul întregii economii”, au transmis reprezentanții Cancelariei premierului.

Sub 10% din proiectele cu ATR au avansat

Potrivit datelor și graficelor prezentate de premier săptămâna trecută, în ultimii trei ani au fost înregistrare cele mai mari creșteri, 27.000 de MW, 30.000 de MW.

„Deci cea mai mare parte din aceste avize tehnice de racordare a fost emisă în ultimii trei ani de zile și suntem în situația în care, analizând ce s-a întâmplat cu aceste avize, cum au evoluat, constatăm că sub 10% din ele au avansat. Din cei 80.000 de MW, în jur de 8.000 de MW au avansat. Asta înseamnă că 90% din aceste proiecte sunt cu caracter speculativ, cei care au obținut aceste proiecte nu intenționează să le dezvolte, ci urmăresc să le vândă. Ele oricum n-ar fi viabile, pentru că, depășind de foarte multe ori consumul nostru, nu pot fi… efectiv n-ai cui să vinzi această energie ipotetică, poate am alimenta și Europa Centrală, dar în mod efectiv blochează accesul investitorilor serioși care dispun de finanțări și nu se pot racorda. Cei care vor să facă investiții sunt nevoiți sau să cumpere aceste proiecte de la cei care și au rezolvat aceste ATR-uri sau să plătească costuri suplimentare, așa numitele întăriri de rețea, pentru a-și crește capacitatea rețelelor din zona respectivă, în așa fel încât să se poată conecta”, a explicat șeful Executivului pe 8 aprilie.

Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public a fost pus în consultare publică pe 6 martie, iar termenul oficial de transmitere a observațiilor și propunerilor pentru măsurile propuse prin documentul supus consultării a fost de 30 de zile de la data publicării.

Astfel, până la termenul legal, care a expirat pe 6 aprilie, Guvernul nu se număra printre persoanele sau entitățile care au trimis propuneri sau amendamente, conform documentului de sinteză a observațiilor publicat pe site-ul ANRE.

Este vorba de peste 70 de propuneri, care acoperă peste 80 de pagini, făcute de persoane fizice și juridice, companii naționale – Transelectrica, Hidroelectrica, patronate și asociații reprezentative din domeniu, dar niciuna nu este atribuită Guvernului, potrivit documentului public consultat de Mediafax.

