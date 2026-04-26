Papa Leon avertizează asupra riscurilor energiei nucleare, la 40 de ani de la dezastrul nuclear de la Cernobîl

Papa Leon al XIV-lea a transmis un avertisment ferm privind utilizarea energiei nucleare, subliniind necesitatea responsabilității în gestionarea „tehnologiilor puternice”, în contextul comemorării a 40 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
26 apr. 2026, 17:02, Știri externe

În discursul său săptămânal rostit după rugăciunea Angelus, Suveranul Pontif a abordat subiectul energiei nucleare, amintind de accidentul nuclear de la Cernobîl, petrecut acum patru decenii. 

„(N.r. – Cernobîl) Rămâne un avertisment cu privire la utilizarea unor tehnologii din ce în ce mai puternice. Sper ca, la toate nivelurile decizionale, înțelepciunea și responsabilitatea să prevaleze întotdeauna, astfel încât energia atomică să poată fi întotdeauna folosită pentru a susține viața și pacea”, a susținut liderul de la Vatican, citat de Reuters

Papa a criticat și acțiunile care amenință viitorul umanității. „Și să nu-i uităm nici pe acei hoți care, prin jefuirea resurselor Pământului, prin purtarea de războaie sângeroase sau prin alimentarea răului sub orice formă, ne răpesc tuturor șansa unui viitor al păcii și seninătății”, spune Leon al XIV-lea. 

În cursul acestei săptămâni, Papa și-a încheiat turneul în patru națiuni din Africa, în cadrul căruia a criticat direcția conducerii globale și războiul în desfășurare din Orientul Mijlociu

