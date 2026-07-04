Ciudățenii de 4 Iulie. O minciună a transformat un eveniment local într-o tradiție respectată de milioane de americani

Cârnații folosiți la hot-dog au fost duși în America de imigranții europeni, în special cei germani. Aceștia au început să treacă oceanul în număr mare prin secolul XIX, ducând cu ei obiceiurile culinare. Ulterior, hot dog-ul s-a transformat într-un produs stradal și rapid a devenit foarte popular deoarece este ieftin și ușor de gătit și de mâncat.

Ideea a fost adusă de germani în America, dar numele de hot-dog și forma actuală aparțin americanilor. Potrivit Business Insider, prima utilizare cunoscută a expresiei „hot dog” provine dintr-o ediție din 28 septembrie 1893 a Knoxville Journal.

„Chiar și bărbații care produceau weinerwurst au început să se pregătească pentru a pregăti hot dog pentru vânzarea de sâmbătă seara”, a scris atunci ziarul american.

Termenul a devenit și el popular fiind considerat o glumă bună, ușor de reprodus. De fapt, există mai multe legende urbane despre hot dog-ul american care au legătură cu vânzătorii de cârnați din parcurile de baseball sau cu oamenii care îl mâncau pentru a se încălzi într-o zi rece. Experții spun că teoriile nu sunt susținute de dovezi.

Hot dog-ul, vedetă în SUA

În timp, produsul a devenit un simbol al culturii și identității americane. Hot dog-ul se mănâncă pe stradă, sub formă de fast-food, dar și acasă. Alături de hamburger, este vedeta grătarelor și a petrecerile în aer liber din SUA. La picnic este nelipsit deoarece nu necesită tacâmuri.

Bineînțeles, hot dog-ul nu putea lipsi de la cea mai importantă sărbătoarea a americanilor, Ziua Independenței. În fiecare an, de 4 iulie, americanii mănâncă 150 de milioane de hot dog. Calculele arată că sunt suficienți pentru a trasa linii de pe o coasta pe alta a Americii de cinci ori.

De ce se mănâncă hot-dog de Ziua Americii

În plus, tradiția mâncatului de hot dog de Ziua Americii are o origine surprinzătoare. Este vorba despre Concursul de mâncat hot dog al lui Nathan din New York.

În fiecare an, firma Nathan’s Famous organizează un concurs de mâncat pe Coney Island, în Brooklyn. Acesta a devenit un concurs de interes național urmărit de toți americanii precum o competiție sportivă.

O tradiție pornită de la o minciună

Tradiția a pornit de la o farsă. Conform legendei, Nathan’s Famous a găzduit competiția aproape în fiecare an, de 4 iulie, din 1916.

„Pentru a aplana o dispută despre cine a fost cel mai patriot, legenda spune că patru imigranți au organizat un concurs de mâncat hot dog la faimosul nostru stand din Coney Island”, scrie pe site-ul companiei lui Nathan.

În plus, există mai multe informații despre anularea unor ediții ale concursului din diferite motive.

De fapt, istoricii susțin că nu există nicio dovadă că evenimentul lui Nathan a avut loc înainte de 1972. Povestea a fost inventată pentru a atrage atenția, lucru recunoscut într-un final chiar de organizatori.

Primele concursuri din anii 70 nici măcar nu se țineau întotdeauna pe 4 iulie. Cele din 1972, 1975 și 1978 au avut loc de Ziua Memorială și de Ziua Muncii. Prin anii 80, Nathan’s a început să organizeze în mod regulat concursul său de Ziua Independenței și, astfel, a reușit să lege mâncarea de sărbătoarea națională.