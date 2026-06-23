Axios: Netanyahu a fost „isteric” din cauza acordului SUA-Iran privind Libanul

Axios susține că la discuțiile din Elveția din 21 iunie, SUA și Iranul au convenit să creeze un „mecanism de soluționare a conflictelor” în Liban pentru a menține armistițiul. Surse de la Axios susțin că acest acord subminează acordul anterior din 2024 dintre premierul Benjamin Netanyahu și fostul președinte american Joe Biden.

Pe atunci, Israelul își păstra dreptul de a răspunde atât amenințărilor iminente, cât și celor emergente din partea Hezbollah.

Acum, se pare că Israelul nu va mai avea capacitatea de a lansa atacuri preventive, potrivit surselor Axios. În plus, de data aceasta, Israelul nu va fi un participant direct la mecanismul de monitorizare a armistițiului, spre deosebire de Iran.

„Bibi este isteric în legătură cu asta”, a declarat o sursă israeliană pentru Axios. Potrivit surselor publicației, acordul cu Libanul îl îngrijorează pe prim-ministrul israelian mult mai mult decât armele nucleare ale Iranului. Un motiv este semnificația politică internă a acțiunilor Israelului împotriva Hezbollah în perioada premergătoare alegerilor din octombrie.

SUA și Iranul au purtat discuții pe 21 iunie la Bürgenstock, Elveția.

Reprezentanții țărilor mediatoare – Pakistan și Qatar – au declarat că întâlnirea a fost pozitivă și constructivă. În urma discuțiilor, vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că părțile lucrează la un „mecanism de soluționare a conflictelor” pentru a preveni escaladarea conflictului dintre Israel și Hezbollah.