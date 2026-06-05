Prima pagină » Politic » Nicușor Dan a semnat decretul: Eugen Tomac, desemnat candidat pentru funcția de premier

Nicușor Dan a semnat decretul: Eugen Tomac, desemnat candidat pentru funcția de premier

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care Eugen Tomac a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru.
Nicușor Dan a semnat decretul: Eugen Tomac, desemnat candidat pentru funcția de premier
Maria Nițu
05 iun. 2026, 11:02, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 5 iunie, decretul prin care Eugen Tomac este desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru.

Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială pe pagina oficială, unde s-a precizat că șeful statului „a semnat decretul privind desemnarea domnului Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern”.

Prin această desemnare, Eugen Tomac urmează să înceapă negocierile pentru formarea noului Executiv și să prezinte în Parlament atât programul de guvernare, cât și lista miniștrilor propuși.

Conform procedurilor constituționale, noul Guvern poate intra în funcție doar după obținerea votului de încredere din partea Parlamentului.

Joi, 4 iunie, Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, în urma consultărilor și negocierilor purtate în ultimele săptămâni cu partidele parlamentare.

„Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru”, a anunțat Nicușor Dan.

„Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție este un prim-ministru independent de partidele din Parlament”, a spus Nicușor Dan.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia