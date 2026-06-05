Nicușor Dan a semnat decretul: Eugen Tomac, desemnat candidat pentru funcția de premier

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 5 iunie, decretul prin care Eugen Tomac este desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru.

Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială pe pagina oficială, unde s-a precizat că șeful statului „a semnat decretul privind desemnarea domnului Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern”.

Prin această desemnare, Eugen Tomac urmează să înceapă negocierile pentru formarea noului Executiv și să prezinte în Parlament atât programul de guvernare, cât și lista miniștrilor propuși.

Conform procedurilor constituționale, noul Guvern poate intra în funcție doar după obținerea votului de încredere din partea Parlamentului.

Joi, 4 iunie, Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, în urma consultărilor și negocierilor purtate în ultimele săptămâni cu partidele parlamentare.

„Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru”, a anunțat Nicușor Dan.

„Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție este un prim-ministru independent de partidele din Parlament”, a spus Nicușor Dan.