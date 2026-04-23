Oana Țoiu: Nu există demisii în rândul miniștrilor PSD. Nu voi comenta asupra interimatelor

„Vom discuta despre demisii în momentul în care acestea vor fi depuse. Momentan, nu avem nicio acțiune politică din partea lor, ci doar declarații”, a afirmat ministrul.

Aceasta a precizat că, în contextul ședinței de Guvern de la ora 11:00, miniștrii PSD și-au delegat secretarii de stat.

„În acest moment, nu avem încă nicio demisie a niciunui ministru. Oficial, nu voi comenta asupra interimatelor, din moment ce niciun ministru PSD, până acum, nu a renunțat la puterea pe care o are”, a subliniat Țoiu.

Ministrul de Externe a atras atenția și asupra angajamentelor internaționale ale membrilor Guvernului.

„În acest moment, sunt mai multe delegații pe care acești miniștri le-au pregătit internațional, despre care nu ne-au informat că nu le vor da curs. România, pe bună parte din acești miniștri, are un mandat de reprezentare, aștepte la ei de asemenea claritate dacă au de gând sau nu să onoreze invitațiile internaționale, sau claritate privind persoanele pe care le vor desemna pentru aceste delegații”, a spus ea.

„În nicio țară europeană nu ar fi normal ca un ministru să spună ce alt portofoliu ar prelua, din moment ce nu există o demisie a niciunui ministru”, a conchis ministrul.