Prima pagină » Politic » Bolojan a anunțat cine îi înlocuiește pe miniștrii demisionari de la PSD

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi cine îi va înlocui pe miniștrii PSD care au demisionat. Premierul va prelua Ministerul Energiei.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
23 apr. 2026, 15:48, Politic

Premierul a anunțat joi, la Palatul Victoria, miniștrii care vor prelua portofoliile rămase vacanțe după demisia miniștrilor PSD.

Astfel, Ministerul Muncii va fi preluat de Dragoș Pîslaru.

La Ministerul Sănătății va fi numit Cseke Attila, iar la Agricultură Tanczos Barna.

Portofoliul Justiției va fi preluat de Cătălin Predoiu, iar cel al Transporturilor de Radu Miruță.

De asemenea, premierul a anunțat că el va prelua Ministerul Energiei.

Responsabilitățile vicepremierului Marian Neacșu vor fi preluate de Oana Gheorghiu.

Bolojan a anunțat că propunerile vor fi trimise președintelui în câteva ore.

Citește și

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Brumă, ploi, ninsori și cod portocaliu de vânt. Unde vor fi cele mai scăzute temperaturi din țară. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ilie Bolojan a anunțat cine va conduce ministerele rămase vacante după plecarea miniștrilor PSD
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor