Bolojan a anunțat cine îi înlocuiește pe miniștrii demisionari de la PSD

Premierul a anunțat joi, la Palatul Victoria, miniștrii care vor prelua portofoliile rămase vacanțe după demisia miniștrilor PSD.

Astfel, Ministerul Muncii va fi preluat de Dragoș Pîslaru.

La Ministerul Sănătății va fi numit Cseke Attila, iar la Agricultură Tanczos Barna.

Portofoliul Justiției va fi preluat de Cătălin Predoiu, iar cel al Transporturilor de Radu Miruță.

De asemenea, premierul a anunțat că el va prelua Ministerul Energiei.

Responsabilitățile vicepremierului Marian Neacșu vor fi preluate de Oana Gheorghiu.

Bolojan a anunțat că propunerile vor fi trimise președintelui în câteva ore.