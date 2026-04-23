Oficial! Miniștrii PSD și-au depus demisiile: „Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare” / Cine sunt cei șase miniștri PSD care pleacă din Executiv

UPDATE 14:10 Comunicatul oficial PSD: Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare

PSD a transmis, cu puțin timp în urmă, un comunicat de presă prin care anunță că „demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan”.

„Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României. Potrivit Constituției, niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea națională în nume propriu, contrar voinței parlamentare majoritare, rezultate în urma alegerilor libere și democratice”, se mai arată în comunicatul oficial.

Potrivit PSD, menținerea în fruntea unui guvern nefuncțional, lipsit de o majoritate parlamentară, „constituie o abordare profund iresponsabilă, cu implicații negative asupra economiei naționale”.

UPDATE 14:07 Miniștrii PSD au ajuns la Guvern pentru a-și prezenta demisiile

Miniștrii PSD au ajuns, joi, la Palatul Victoria, pentru a-și depune demisiile din Guvernul României.

UPDATE 13:10 Următorul pas al lui Bolojan, după mesajul de adio pentru miniștrii PSD

Premierul Ilie Bolojan a mulțumit joi, la finalul ședinței de Guvern, miniștrilor PSD. Următorul pas: demisiile, înregistrate la cancelaria premierului, vor fi trimise la Cotroceni împreună cu propunerile de interimari.

Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, a declarat, joi, că la finalul ședinței Executivului, Bolojan a subliniat că cele 10 luni de guvernare au reprezentat o muncă de echipă. Fiecare ministru și-a adus contribuția și poartă partea sa de responsabilitate.

Mulțumiri speciale au fost adresate vicepremierului Marian Neacșu. Premierul a apreciat felul în care acesta a înțeles să colaboreze cu echipa guvernamentală.

UPDATE 10:30 Surse: Miniștrii PSD își vor depune demisiile la ora 14:00

Toți miniștrii PSD vor merge la ora 14:00 la Guvern pentru a-și depune demisiile, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice.

Știrea inițială

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis public că social-democrații nu îl mai susțin pe Ilie Bolojan în fruntea Executivului. Partidul este dispus să treacă în opoziție dacă premierul nu va fi înlocuit.

La consultările cu președintele Nicușor Dan, PSD a transmis că va sprijini în continuare proiectele naționale strategice. Sunt vizate aderarea României la OCDE și atragerea fondurilor europene prin PNRR.

Cine sunt miniștrii care părăsesc Executivul

PSD are șase portofolii ministeriale. Pleacă din Guvern: ministrul Transporturilor Ciprian Șerban, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, ministrul Justiției Radu Marinescu și ministrul Muncii Florin Manole.

De asemenea, vicepremierul Marian Neacșu și șeful Secretariatului General al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, sunt și ei social-democrați.

Ce urmează după demisii

Odată cu demisia miniștrilor PSD, Guvernul Bolojan își modifică semnificativ compoziția politică. PSD iese efectiv din coaliția de guvernare.

Premierul va numi interimari dintre membrii actuali ai Cabinetului. Interimatul este limitat la 45 de zile.

Risc de moțiune de cenzură

În această perioadă, opoziția poate depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului în Parlament. AUR a anunțat deja că va vota orice moțiune îndreptată împotriva actualului Executiv.

Premierul Bolojan a declarat miercuri, după întâlnirea cu liderii UDMR, că au discutat despre funcționarea Guvernului într-un scenariu fără miniștrii PSD. Concluzia: înlocuirea demisionarilor trebuie făcută cât mai rapid.