Prima pagină » Știrile zilei » Un fost ministru și apropiat al premierului Sanchez a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru corupție

Un fost ministru și apropiat al premierului Sanchez a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru corupție

Fostul ministru al Transporturilor și unul dintre cei mai influenți politicieni ai Partidului Socialist spaniol, Jose Luis Abalos, a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru apartenență la o organizație criminală și fapte de corupție.
Un fost ministru și apropiat al premierului Sanchez a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru corupție
Foto: Unsplash
Radu Mocanu
22 iun. 2026, 16:20, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Jose Luis Abalos a fost condamnat  la 24 de ani de închisoare pentru apartenență la o organizație criminală, corupție, delapidare de fonduri publice și trafic de influență, notează AFP

În același dosar a fost condamnat și fostul său consilier, Koldo García, la 19 ani de închisoare.

În dosar a mai fost condamnat un al treilea inculpat, omul de afaceri, Victor de Aldama, la patru ani și jumătate de detenție, datorită colaborării  cu procurorii, pe parcursul anchetei. 

Contracte ilegale pentru măști în pandemie

Dosarul vizează suspiciuni privind atribuirea unor contracte pentru achiziția a milioane de măști de protecție în perioada pandemiei de Coronavirus.

În schimbul acordării contractelor, fostul ministru spaniol ar fi beneficiat de diverse avantaje, inclusiv suplimente salariale lunare, vacanțe pentru membrii familiei și alte favoruri personale. 

În timpul procesului, Victor de Aldama a susținut că premierul Pedro Sanchez ar fi fost liderul rețelei și că Partidul Socialist Spaniol ar fi beneficiat de finanțare ilegală prin intermediul comisioanelor obținute din contractele investigate. 

Premierul spaniol a respins în repetate rânduri acuzațiile și a negat orice legătură cu activitățile ilegale atribuite celor trei inculpați subliniind că nu a avut cunoștință despre presupusele fraude. 

Pe lângă acest dosar, un alt proces gravitează în jurul liderului guvernului de la Madrid. Soția acestuia, Begona Gomez, a fost trimisă în judecată pentru corupție, suspectată că și-a folosit influența în calitate de soție a premierului spaniol pentru a obține și a gestiona un post la Universitatea Complutense din Madrid. 

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri
Gandul
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Adrian Veștea merge la vot după discuțiile cu George Simion. Liderul AUR îl temperează și așteaptă reacția lui Nicușor Dan
Libertatea
Alertă pentru turiștii care ajung în Grecia! Peștele toxic care se răspândește în mare. Reprezintă un pericol
CSID
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da