Un fost ministru și apropiat al premierului Sanchez a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru corupție

Jose Luis Abalos a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru apartenență la o organizație criminală, corupție, delapidare de fonduri publice și trafic de influență, notează AFP.

În același dosar a fost condamnat și fostul său consilier, Koldo García, la 19 ani de închisoare.

În dosar a mai fost condamnat un al treilea inculpat, omul de afaceri, Victor de Aldama, la patru ani și jumătate de detenție, datorită colaborării cu procurorii, pe parcursul anchetei.

Contracte ilegale pentru măști în pandemie

Dosarul vizează suspiciuni privind atribuirea unor contracte pentru achiziția a milioane de măști de protecție în perioada pandemiei de Coronavirus.

În schimbul acordării contractelor, fostul ministru spaniol ar fi beneficiat de diverse avantaje, inclusiv suplimente salariale lunare, vacanțe pentru membrii familiei și alte favoruri personale.

În timpul procesului, Victor de Aldama a susținut că premierul Pedro Sanchez ar fi fost liderul rețelei și că Partidul Socialist Spaniol ar fi beneficiat de finanțare ilegală prin intermediul comisioanelor obținute din contractele investigate.

Premierul spaniol a respins în repetate rânduri acuzațiile și a negat orice legătură cu activitățile ilegale atribuite celor trei inculpați subliniind că nu a avut cunoștință despre presupusele fraude.

Pe lângă acest dosar, un alt proces gravitează în jurul liderului guvernului de la Madrid. Soția acestuia, Begona Gomez, a fost trimisă în judecată pentru corupție, suspectată că și-a folosit influența în calitate de soție a premierului spaniol pentru a obține și a gestiona un post la Universitatea Complutense din Madrid.