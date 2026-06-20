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Soția premierului spaniol Pedro Sanchez, trimisă în judecată. Ce măsuri a dispus instanța

Un judecător spaniol a trimis-o în judecată pentru corupție pe Begoña Gómez, soția premierului țării. Acesta a dispus și o serie de măsuri, printre care confiscarea paşaportului, dar și interdicția de a părăsi țara.
Soția premierului spaniol Pedro Sanchez, trimisă în judecată. Ce măsuri a dispus instanța
Premierul spaniol Pedro Sanchez și soția acestuia, Begona Gomez. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
20 iun. 2026, 15:51, Știri externe
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Begoña Gómez, soția premierului spaniol Pedro Sanchez, a fost trimisă în judecată, sâmbătă, de judecătorul Juan Carlos Peinado.

Pe lângă această decizie, judecătorul a dispus și alte măsuri, printre care confiscarea paşaportului acesteia, interdicția de a părăsi țara, precum și obligația de a se prezenta la instanță la fiecare 15 zile, scrie France24.

Instanța a precizat că „vor fi emise instrucțiuni către toate punctele de frontieră și aeroporturile civile și militare” pentru a se asigura că Begoña Gómez respectă interdicția de a părăsi țara, relevă sursa citată.

Acuzațiile aduse femeii

Decizia vine după ce în luna aprilie, soția premierului spaniol Pedro Sanchez a fost pusă sub acuzare pentru corupție, în urma unei anchete de doi ani conduse de un judecător din Madrid.

Ea este acuzată, printre altele, că și-a folosit influența în calitate de soție a premierului spaniol pentru a obține și a gestiona un post la Universitatea Complutense din Madrid.

În hotărârea de 39 de pagini din luna aprilie, judecătorul care a instrumentat cazul a sugerat că „anumite decizii publice favorabile [catedrei universitare], care ar fi putut fi obținute printr-o exploatare unică a poziției sale relaționale, au fost luate de când soțul lui Gómez a devenit secretar general al Partidului Socialist al Muncitorilor din Spania și, mai ales, de când a devenit prim-ministru”, potrivit The Guardian.

La momentul respectiv, Begoña Gómez a negat acuzațiile aduse.În plus, și Pedro Sanchez a respins acuzațiile aduse soției sale, considerându-le o încercare a dreptei de a submina guvernul său.

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