Soția premierului Spaniei a fost acuzată oficial de corupție

Soția premierului spaniol Pedro Sanchez, Begoña Gómez, a fost pusă sub acuzare pentru corupție, în urma unei anchete de doi ani conduse de un judecător din Madrid. Aceasta este acuzată, printre altele, că și-a folosit influența în calitate de soție a prim-ministrului socialist pentru a obține și a gestiona un post la Universitatea Complutense din Madrid.
Premierul spaniol Pedro Sanchez și soția acestuia. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
14 apr. 2026, 18:20, Știri externe

Soția premierului spaniol Pedro Sanchez, Begoña Gómez, și alte două persoane au fost puse sub acuzare în urma unei anchete conduse de un judecător din Madrid, scrie The Guardian.

Aceasta a fost acuzată de delapidare, trafic de influență, corupție în tranzacții comerciale și deturnare de fonduri. Concret, Begoña Gómez a fost acuzată că și-a folosit influența în calitate de soție a premierului spaniol pentru a obține și a gestiona un post la Universitatea Complutense din Madrid, dar și că a folosit resurse publice și relații personale pentru a-și promova interesele private, potrivit Deutsche Welle.

Atât soția premierului spaniol, cât și celelalte două persoane au negat acuzațiile aduse.

În hotărârea sa de 39 de pagini, judecătorul care instrumentează cazul a sugerat că „anumite decizii publice favorabile [catedrei universitare], care ar fi putut fi obținute printr-o exploatare unică a poziției sale relaționale, au fost luate de când soțul lui Gómez a devenit secretar general al Partidului Socialist al Muncitorilor din Spania și, mai ales, de când a devenit prim-ministru”, mai notează The Guardian.

Decizia de a o acuza oficial pe Gómez vine într-un moment tensionat pentru premierul spaniol, Sánchez, întrucât fratele mai mic al acestuia, David, urmează să fie judecat luna viitoare sub acuzația de trafic de influență. De asemenea, doi foști înalți demnitari din guvernul lui Sánchez sunt judecați pentru presupuse fapte de corupție.

