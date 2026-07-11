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Proces de corupție la cel mai înalt nivel în Coreea de Nord. Un important lider militar a fost sancționat în prezența lui Kim Jong Un

Un înalt oficial militar nord-coreean, care lucra în organismul responsabil de controlul politic al armatei, a fost demis din funcție și exclus din partidul de guvernământ pentru corupție, a anunțat sâmbătă agenția oficială de știri KCNA.
Proces de corupție la cel mai înalt nivel în Coreea de Nord. Un important lider militar a fost sancționat în prezența lui Kim Jong Un
Liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Sursa foto: KCNA/KNS/dpa
Laurentiu Marinov
11 iul. 2026, 05:22, Știri externe
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Pak Chui Hol, director adjunct responsabil cu organizarea în cadrul Biroului Politic General al armatei, a fost sancționat disciplinar vineri pentru „acte de corupție la scară largă” în timpul unei reuniuni comune a Partidului Muncitorilor din Coreea, guvernului și armatei, la care a participat liderul Kim Jong-un, a scris KCNA, relatează Le Figaro.

Este rar ca autoritățile nord-coreene să însceneze public căderea unui oficial de rang atât înalt și ca însuși Kim Jong-un să participe la operațiune.

„A jefuit fondurile statului pe care le-a risipit într-o viață desfrânată”

Comunicatul KCNA îl acuză pe Pak că a primit „numeroasă mită de la elemente nesănătoase, obsedate de lăcomie și setea de o poziție înaltă” și că a „jefuit la maximum fondurile statului (…) pe care le-a risipit într-o viață desfrânată și depravată” .

Potrivit agenției, „el a promovat cumpărarea și vânzarea pe scară largă de funcții, acceptarea de mită și manevrele politice frauduloase în cadrul armatei și a împiedicat serios instaurarea sistemului monolitic de conducere al Partidului în întreaga armată, plasând în funcții importante persoane care l-au servit cu credință și i-au dat mită”.

Kim Jong-Un: crimă politică împotriva liniei partidului

În timpul întâlnirii, Kim Jong-un a descris aceste acțiuni drept o „crimă politică împotriva liniei partidului”, un vocabular rezervat de obicei celor mai grave probleme, și a spus că „toate cadrele trebuie să considere respectarea principiilor și integritatea drept rațiunea lor de a trăi ”, adaugă KCNA.

Agenția mai relatează că Pak și alți oficiali implicați au fost aduși în fața Curții Supreme din Coreea de Nord, care le-a „aplicat o sentință”, fără a oferi detalii suplimentare. Lupta împotriva corupției a fost o temă recurentă în discursul oficial nord-coreean de mai mulți ani.

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