Donald Trump invocă atacul de la dineul jurnaliștilor pentru a susține construcția sălii de bal de la Casa Albă

După ce a fost evacuat de urgență dintr-un hotel din Washington în urma unui incident armat, Donald Trump a susținut că un astfel de eveniment nu ar fi avut loc dacă recepția ar fi fost organizată într-o sală de bal construită în incinta Casei Albe, transmite NBC News. Președintele a afirmat că proiectul, de aproximativ 90.000 de metri pătrați, este conceput împreună cu armata și Secret Service, fiind echipat cu toate măsurile de securitate necesare.

Proiect blocat și contestat în instanță

Construcția sălii de bal se confruntă însă cu obstacole legale. Un judecător federal a blocat în repetate rânduri proiectul, considerând că administrația a depășit atribuțiile fără aprobarea Congresului. Recent, o curte de apel a permis continuarea lucrărilor până la soluționarea definitivă a procesului. Între timp, Departamentul de Justiție a cerut organizațiilor care contestă proiectul să renunțe la acțiune, argumentând că acesta este necesar pentru siguranța președintelui.

President Trump says tonight’s shooting at the WHCD is a clear example of why we need a need a new ballroom for The White House pic.twitter.com/a6dzeH9nyB — Acyn (@Acyn) April 26, 2026

Mai mulți aliați politici ai lui Trump susțin inițiativa și pregătesc demersuri legislative pentru aprobarea oficială și finanțarea proiectului. Senatorul Lindsey Graham a anunțat că va introduce un proiect de lege în acest sens, argumentând că sala de bal nu mai poate fi considerată un simplu proiect de imagine. Alți parlamentari republicani au exprimat opinii similare, invocând riscurile de securitate în spații publice.

Un argument construit „artificial”

Criticii contestă însă legătura dintre incident și necesitatea proiectului. Fostul oficial Ned Price a declarat că situația este folosită pentru a promova o inițiativă controversată, sugerând că argumentele sunt „forțate”. Organizații civice au calificat ideea drept excesivă, susținând că securitatea președintelui nu implică izolarea completă a acestuia în spații controlate.

Incidentul ridică probleme de securitate

Atacul de la dineu a readus în atenție vulnerabilitățile evenimentelor organizate în spații publice. Suspectul, identificat ca Cole Tomas Allen, ar fi trecut de un punct de control înainte de a deschide focul, fiind ulterior reținut de forțele de ordine. Autoritățile analizează măsuri suplimentare de securitate pentru viitoarele evenimente la care participă președintele. Incidentul a reaprins discuțiile despre echilibrul dintre securitate și accesibilitatea liderilor politici. Pe de o parte, riscurile cresc odată cu participarea la evenimente publice. Pe de altă parte, izolarea completă într-un spațiu securizat ridică întrebări legate de transparență și relația cu presa.