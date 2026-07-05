Interul sârb Ivan Mošić revine la HC Buzău, vicecampioana României la handbal masculin

Ivan Mosić a mai îmbrăcat tricoul echipei HC Buzău în sezoanele 2023/2024 și 2024/2025, înainte de transferul la formația din Turda.

La Potaissa, handbalistul a evoluat și în EHF European League, a doua competiție europeană ca valoare, marcând 18 goluri. Potaissa Turda a încheiat pe locul 5 sezonul trecut, la patru puncte în urma formației din Buzău.

În vârstă de 31 de ani, Mosić evoluează pe postul de inter stânga și măsoară 1,95 metri. Handbalistul și-a început cariera la Radnički Kragujevac, iar după două sezoane a fost transferat la Steaua Roșie Belgrad. Ulterior, a evoluat pentru Shabab Al Ahli, din Emiratele Arabe Unite, înainte de a reveni în Europa la Ademar Leon, în prima ligă spaniolă, alături de care a participat în cupele europene.

Mosić a mai jucat în Finlanda, la Riihimäen Cocks, și în Israel, la Ramat Hasharon, participând, de asemenea, în competițiile europene.

În Finlanda a cucerit titlul de campion și a fost desemnat cel mai valoros jucător al campionatului. În Israel a primit distincția de cel mai bun inter stânga și a fost inclus în echipa ideală a sezonului.

Handbalistul a evoluat pentru toate reprezentativele de juniori și tineret ale Serbiei și a participat la Campionatul Mondial Under-21 din 2015, desfășurat în Brazilia.

La nivel de seniori, acesta are 24 de selecții și 33 de goluri pentru naționala Serbiei, alături de care a participat la Campionatul Mondial din 2019 și la Campionatul European din 2020.