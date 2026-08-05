CS Dinamo, campioana României la handbal masculin, pregătește noul sezon în Portugalia. Patru meciuri amicale în program

CS Dinamo, formație antrenată de portughezul Paulo Pereira, va întâlni în perioada cantonamentului echipele Sporting CP, FC Porto, Benfica și Águas Santas, în vederea pregătirii noului sezon competițional, potrivit unui comunicat al clubului din București.

La revenirea în țară, Dinamo va intra în linie dreaptă pentru debutul oficial al sezonului.

Campioana va participa mai întâi la Supercupa României, programată în perioada 21-22 august, la Bistrița.

Ulterior, Dinamo va debuta în noua ediție a Ligii Naționale pe 5 septembrie, în deplasare, împotriva formației CSM Constanța.

Pe 10 septembrie, este programat primul meci din grupele Ligii Campionilor, pe teren propriu, contra echipei franceze Montpellier.

CS Dinamo și-a adjudecat, sezonul trecut, cel de-al 22-lea titlu național din palmares și al zecelea consecutiv.