Antoine Griezmann, cel mai bun marcator din istorie al Atlético Madrid, se transferă în America

November 23, 2025, Getafe, Madrid, Spain: Antoine Griezmann of Atletico de Madrid kicks the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Atletico de Madrid at Coliseum de Getafe stadium on November 23, 2025, in Getafe, Spain. (Credit Image: © Dennis Agyeman/AFP7 via ZUMA Press Wire)

Antoine Griezmann a primit acceptul clubului Atlético Madrid pentru această deplasare, profitând de perioada de pauză a echipei, notează publicația spaniolă Marca.

Sursa citată arată că înțelegerea dintre părți este deja stabilită, iar vizita în Statele Unite are ca scop finalizarea detaliilor contractuale.

Transferul marchează ultimul mare angajament din cariera lui Griezmann, în care formația madrilenă a avut un rol esențial.

Fotbalistul urmează să își ducă la capăt actualul sezon alături de Atlético, având ca obiective câștigarea Cupei și, eventual, a Ligii Campionilor.

Conducerea clubului spaniol și-a exprimat sprijinul total pentru decizia atacantului, oferindu-i toate facilitățile necesare pentru finalizarea mutării.

Antoine Griezmann este în prezent golgheterul all-time al echipei madrilene. Este singurul jucător din istoria clubului cu peste 200 de reușite.

După încheierea sezonului, în luna mai, internaționalul francez își va continua cariera în Major League Soccer, competiție în care a declarat în repetate rânduri că își dorește să joace înainte de retragere.