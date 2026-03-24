Starul francez Antoine Griezmann, prezentat oficial la echipa din MLS Orlando City

Clubul american Orlando City SC, din Major League Soccer, a anunțat oficial, marți, transferul atacantului francez Antoine Griezmann, campion mondial în 2018, de la Atlético Madrid.
sursă foto: Orlando City
Petre Apostol
24 mart. 2026, 16:32, Sport

Potrivit comunicatului echipei din campionatul american, Antoine Griezmann va semna un contract valabil din iulie 2026 până la finalul sezonului 2027-2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Acordul este condiționat de viză și de certificatul internațional de transfer.

Oficialii clubului american au descris mutarea drept „un moment de referință” pentru echipă și pentru ligă, subliniind că francezul este „unul dintre cei mai valoroși și influenți jucători ai generației sale”.

În vârstă de 35 de ani, Griezmann lasă în urmă o carieră impresionantă în Europa, unde a evoluat pentru Real Sociedad, FC Barcelona și Atlético Madrid. În total, el a adunat 298 de goluri și 132 de pase decisive în 792 de meciuri oficiale.

La Atlético Madrid, francezul este cel mai bun marcator din istoria clubului, cu 211 goluri, și a câștigat trofee importante, precum UEFA Europa League (2018) și Supercupa Europei.

La nivel internațional, Griezmann a fost un jucător-cheie pentru Franța, contribuind decisiv la câștigarea Cupei Mondiale FIFA 2018 și la finala din 2022.

El s-a retras din națională în 2024, cu 44 de goluri și 38 de pase decisive, în 137 de selecții.

„Sunt foarte entuziasmat să încep acest nou capitol la Orlando. Am simțit ambiția clubului încă de la primele discuții”, a declarat Griezmann.

Echipa din Orlando are un start slab de sezon în MLS, cu o singură victorie în cinci partide disputate.

Recomandarea video

ANALIZĂ Cine (mai) conduce Iranul?
G4Media
În ce an ai putea fi înlocuit de AI în România, în funcție de meseria ta. Tabel pentru 25 de job-uri cu grad ridicat de automatizare
Gandul
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Trei găleți cu monede ca să plătească plinul, în Bacău, pentru că s-a scumpit benzina, fake news perfect difuzat de presa din România, inclusiv de TVR și Antena 3
Libertatea
ANPIS, schimbări importante pentru români. Cum poți obține mai ușor alocații și alte beneficii sociale?
CSID
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor