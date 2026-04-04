Atletico Madrid – Barcelona: duel crucial în La Liga înaintea „trilogiei” din Liga Campionilor

Atletico Madrid și FC Barcelona se întâlnesc sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 21:00, pe stadionul Metropolitano, într-un meci important din La Liga, care deschide o serie intensă de confruntări între cele două echipe, potrivit Al-Jazeera.

Un meci cu miză înaintea duelurilor europene

Partida din campionat vine într-un moment cheie: cele două rivale se vor întâlni de trei ori în doar 10 zile, inclusiv în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Barcelona vrea să-și mențină poziția de lider în La Liga, în timp ce echipa antrenată de Diego Simeone caută ritm înaintea duelurilor decisive din Europa.

Probleme pentru Barcelona: Raphinha, indisponibil

Catalanii nu se vor putea baza pe Raphinha, accidentat la coapsă și indisponibil până în luna mai.

Absența sa pune presiune pe tânărul de doar 18 ani Lamine Yamal, considerat noul star al echipei.

Yamal, omul momentului

Yamal traversează o perioadă excelentă, potrivit presei de specialitate. El are 6 goluri în ultimele 7 meciuri, primul hat-trick din carieră și o evoluție tot mai matură, deși nu are decât 18 ani.

Adesea comparat cu Lionel Messi, tânărul produs al academiei La Masia devine principalul motor ofensiv al Barcelonei.

Atac în căutare de formă

Barcelona are însă probleme în ofensivă, cu Robert Lewandowski și Ferran Torres care nu au constanță și un Marcus Rashford care ar putea profita de absența lui Raphinha pentru a reveni în primul „11”.

Istoricul recent, echilibrat

Cele două echipe s-au întâlnit deja de trei ori în acest sezon. Barcelona a câștigat în La Liga, iar Atletico s-a calificat în finala Cupei Regelui, după 4-3 la general.

Ultimul meci direct a fost câștigat clar de catalani, cu 3-0.

Context și statistici

Barcelona are cel mai tânăr lot din La Liga (medie: 25,3 ani).

Atletico ocupă locul 4 și este relativ sigură de poziția sa

Ambele echipe vizează semifinalele Ligii Campionilor

Un duel care anunță mai mult

Meciul de sâmbătă este doar începutul unei serii intense între cele două cluburi, care se vor întâlni de nu mai puțin de cinci ori în mai puțin de două luni.

Cu mize mari atât în campionat, cât și în Europa, confruntarea de pe Metropolitano promite să fie mai mult decât un simplu meci: un test de forță înaintea bătăliilor decisive ale sezonului.