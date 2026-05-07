Scrimă. Adrian Dabija își adjudecă titlul național la spadă

Adrian Dabija s-a impus cu scorul de 15-10 în finală, adjudecându-și medalia de aur după ce în toamna anului trecut câștiga și Cupa României.

Medaliile de bronz au revenit sportivilor Alex Oroian (CSM Olimpia Satu Mare) și Lucian Ciovică (CS Universitatea Craiova).

În sferturile de finală, Adrian Dabija l-a învins pe Ștefan Corbu (LPS Craiova) cu 15–8. Alex Oroian a trecut de Mihail Oprea (CS Universitatea Craiova) cu 13–8. Lucian Ciovică s-a impus cu 15–11 în fața lui Alexandru Stoica (CSU Târgu Mureș), iar Andrei Timoce a câștigat un duel strâns cu Ștefăniță Vîlceanu, 11–10.

În semifinale, Dabija a câștigat duelul 100% sătmărean cu Alex Oroian, scor 15–10. Andrei Timoce a obținut calificarea în finală după o victorie dramatică în fața lui Lucian Ciovică, 15–14.

Primele opt poziții din clasamentul general ale competiției:

1. Adrian Dabija (CSM Olimpia Satu Mare)

2. Andrei Timoce (CS UNEFS București)

3. Lucian Ciovică (CS Universitatea Craiova) și Alex Oroian (CSM Olimpia Satu Mare)

5. Alexandru Stoica (CSU Târgu Mureș)

6. Ștefan Corbu (LPS Craiova)

7. Mihail Oprea (CS Universitatea Craiova)

8. Ștefăniță Vîlceanu (CS Universitatea Craiova)