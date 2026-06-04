FC Voluntari prelungește contractul cu antrenorul Florin Pîrvu după promovarea în Superliga de fotbal

Decizia vine la doar câteva zile după promovarea obținută de formația ilfoveană în urma barajului cu Hermannstadt. După ce au pierdut prima manșă cu 2-3, ilfovenii au câștigat returul cu 3-0 și s-au impus cu 5-3 la general.

„Continuăm împreună! FC Voluntari și antrenorul principal Florin Pîrvu au ajuns la un acord pentru prelungirea colaborării pentru următoarele două sezoane. După revenirea echipei în SuperLiga României, Florin Pîrvu va continua să conducă banca tehnică a clubului nostru și în sezoanele următoare, obiectivul comun fiind consolidarea și performanța la cel mai înalt nivel. Mult succes, Mister!”, au transmis reprezentanții clubului.

Pîrvu a revenit pe banca Voluntariului în aprilie 2025, cu misiunea de a readuce echipa pe prima scenă a fotbalului românesc.

Tehnicianul mai pregătise formația și în 2024, după plecarea lui Nicolae Dică, însă nu a reușit atunci să evite retrogradarea, încheind astfel o perioadă de nouă sezoane consecutive ale clubului în Superliga.

Pîrvu a mai pregătit în prima ligă echipa Petrolul Ploiești. Tehnicianul și-a făcut debutul pe banca Petrolului în februarie 2023, conducând formația ploieșteană în 48 de meciuri oficiale. Sub comanda sa, „lupii galbeni” au încheiat sezonul 2023-2024 pe locul 8 în clasament.

Anterior carierei de antrenor principal în Superliga, Pîrvu a activat ca antrenor secund la Petrolul și Rapid, dar și în cadrul academiei și echipelor de tineret ale clubului chinez Henan Jianye.