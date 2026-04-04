Prima pagină » Știrile zilei » Manchester City spulberă pe Liverpool și se califică în semifinalele Cupei Angliei

Manchester City spulberă pe Liverpool și se califică în semifinalele Cupei Angliei

Manchester City a câștigat categoric, cu scor 4-0, duelul din sferturile de finală ale Cupei Angliei, reușind calificarea în semifinalele competiției.
Manchester City spulberă pe Liverpool și se califică în semifinalele Cupei Angliei
Radu Mocanu
04 apr. 2026, 16:59, Sport

„Cetățenii” s-au impus în fața formației antrenate de Arne Slot grație unei prestații solide a lui Erling Haaland. Norvegianul a deschis scorul în minutul 39 dintr-o lovitură de la 11 metri. Atacantul a mai marcat în prelungirile primei reprize (min 45+2) și a completat hat-trick-ul în minutul 57. 

Pe tabelă s-a aflat și Antoine Semenyo, care a înscris în minutul 50 al partidei.  

Norocul nu s-a aflat de partea „cormoranilor”, întrucât în minutul 64, Mohamed Salah a ratat un penalty. 

Eliminarea din Cupă vine și pe fondul formei slabe din campionat. Liverpool se află pe locul al cincilea, acumulând doar 49 de puncte după 31 de meciuri. 

Manchester City se situează pe poziția secundă, la 9 puncte de liderul Arsenal, dar cu un meci în minus. 

Echipele de start:

Manchester City

Antrenor: Pep Guardiola 

4-2-3-1: J. Trafford – M. Nunes, A. Khusanov, M. Guehi, N. O’Reilly – Rodri, B. Silva, A. Semenyo, R. Cherki, J. Doku – E. Haaland

Liverpool

Antrenor: Arne Slot

4-2-3-1: Mamardashvili – M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, J. Gomez – C. Jones, R. Gravenberch, F. Wirtz, D. Szoboszlai, M. Salah – H. Ekitike

