Mijlocașul Cătălin Vulturar, de la FC Rapid București, a fost operat la umărul drept, după accidentarea suferită în partida pierdută cu Universitatea Cluj, scor 1-2, în etapa a treia din play-off în Superliga de fotbal.
Cătălin Vulturar, mijlocașul echipei Rapid, operat la umăr după accidentarea din meciul cu U Cluj
Foto: GEORGE FILIP / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
17 apr. 2026, 11:53, Sport

Intervenția chirurgicală la umăr a mijlocașului Cătălin Vulturar a avut loc la Spitalul Metropolitan din București și a fost realizată de medicul Andrei Popescu, potrivit anunțului făcut vineri de FC Rapid.

Clubul a anunțat că operația a decurs cu succes, urmând perioada de recuperare.

În urma investigațiilor medicale, fotbalistul fusese diagnosticat cu disjuncție acromio-claviculară.

Cătălin Vulturar a fost transferat de Rapid în 2024 și a devenit un jucător de bază în acest sezon.

Mijocașul de 22 de ani a bifat 23 de apariții în actuala ediție din Superliga.

Din februarie, a fost titular constant, inclusiv în derbiurile cu Dinamo București, Universitatea Craiova și CFR Cluj.

În meciul cu Universitatea Cluj, mijlocașul a reușit să marcheze, însă s-a accidentat și a fost înlocuit în minutul 34.

