Un chinez a stat 20 de ani cu un termometru cu mercur în stomac. Anul trecut, doctorii au găsit o periuță de dinți

Un bărbat chinez în vârstă de 32 de ani, care a ajuns la spital din cauza durerilor de stomac, a șocat doctorii când în stomacul său a fost descoperit un termometru cu mercur pe care îl înghițise în urmă cu 20 de ani, relatează SCMP.

Bărbatul, pe nume Wang, din Wenzhou, provincia Zhejiang, sud-estul Chinei, a solicitat tratament la filiala Longgang a Primului Spital Afiliat al Universității de Medicină din Wenzhou.

O scanare a arătat un obiect străin în duoden, pe care medicii l-au identificat ca fiind un termometru cu mercur.

Pentru că vârful termometrului apăsa direct pe peretele intestinal, bărbatul prezenta un risc ridicat de perforație și sângerare internă severă.

Wang a dezvăluit că a înghițit accidental termometrul la vârsta de 12 ani, dar i-a fost prea frică să le spună părinților săi.

La acea vreme, părinții lui erau și ei ocupați cu serviciul, iar pentru că el nu avea simptome, incidentul a fost în cele din urmă uitat.