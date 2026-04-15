Un chinez a stat 20 de ani cu un termometru cu mercur în stomac. Anul trecut, doctorii au găsit o periuță de dinți

Un bărbat chinez în vârstă de 32 de ani, care a ajuns la spital din cauza durerilor de stomac, a șocat doctorii când în stomacul său a fost descoperit un termometru cu mercur pe care îl înghițise în urmă cu 20 de ani, relatează SCMP.
Bărbatul, pe nume Wang, din Wenzhou, provincia Zhejiang, sud-estul Chinei, a solicitat tratament la filiala Longgang a Primului Spital Afiliat al Universității de Medicină din Wenzhou.
O scanare a arătat un obiect străin în duoden, pe care medicii l-au identificat ca fiind un termometru cu mercur.
Wang a dezvăluit că a înghițit accidental termometrul la vârsta de 12 ani, dar i-a fost prea frică să le spună părinților săi.
La acea vreme, părinții lui erau și ei ocupați cu serviciul, iar pentru că el nu avea simptome, incidentul a fost în cele din urmă uitat.
Chirurgii au îndepărtat termometrul în 20 de minute.
Operația a fost extrem de delicată deoarece termometrul fusese reținut pentru o perioadă lungă de timp și se afla aproape de canalele biliare ale lui Wang, prezentând un risc semnificativ de deteriorare a peretelui intestinal.
Termometrul recuperat era intact, dar marcajele sale de măsurare se estompaseră.
Experții de la centrul de endoscopie al spitalului au declarat că persoanele care înghit obiecte străine ar trebui să înceteze imediat să mănânce și să bea, să reducă la minimum înghițirea și vorbitul și să solicite urgent asistență medicală.
Potrivit Wenzhou Daily Newspaper Group, peste 1 milion de persoane din China solicită asistență medicală în fiecare an după ce au înghițit accidental obiecte străine, copiii reprezentând peste 60% din cazuri, iar vârstnicii aproximativ 10%.
Oasele de pește, oasele de pui, bateriile, magneții și protezele dentare sunt printre cele mai comune obiecte.
Într-un alt caz din iunie anul trecut, un bărbat în vârstă de 64 de ani, pe nume Yang, din provincia Anhui din centrul Chinei, a solicitat asistență medicală pentru dureri în piept. În corpul său a fost găsită o periuță de dinți care se afla acolo de 52 de ani.
Și Yang, la vârsta de 12 ani, a înghițit-o din greșeală, dar a ales să ascundă incidentul de teamă să nu fie certat de părinți, crezând în mod eronat că se va dizolva de la sine.
De-a lungul anilor, a simțit un ușor disconfort abdominal, dar nu l-a luat în serios.
Anul acesta, și cazul lui Wang a provocat șocuri în zona online.
O persoană a spus: „Este incredibil de norocos. Din fericire, termometrul nu s-a spart și nu a existat nicio scurgere de mercur.”