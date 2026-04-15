„Nostradamusul Chinei” prezice cum se termină războiul SUA-Iran

Profesorul Jiang, „Nostradamusul Chinei”, conduce canalul de YouTube Predictive History, cu 2,28 milioane de abonați. El a devenit cunoscut după ce, în mai 2024, a postat un videoclip cu trei predicții. Două s-au adeverit cu precizie remarcabilă, relatează Express.

A prezis victoria lui Donald Trump în alegerile din 2024. A prezis, de asemenea, că un Trump președinte va intra în conflict cu Iranul. A treia predicție, că SUA vor pierde acest război, rămâne în așteptare.

Profesorul aplică Teoria Jocurilor pentru a analiza evenimente istorice și contemporane. Este absolvent al Universității Yale.

„America se pregătește de război total”

Într-un videoclip intitulat „Trump World Order”, profesorul Jiang afirmă că războiul cu Iranul „nu se termină”. Mai mult, spune el, „abia începe să se intensifice”.

El face referire la o scrisoare atribuită lt. gen. Leonard F. Anderson IV, comandantul Rezervei Marine. Documentul ar instrui trupele de rezervă să „își pregătească familiile” și să se pregătească de desfășurare. Profesorul Jiang nu a verificat independent autenticitatea scrisorii.

„Nu numai că au trimis 50.000 de soldați în Orientul Mijlociu, dar se pregătesc să cheme și rezervele”, spune el. „America se pregătește pentru un război total”.

De ce ar eșua o invazie terestră

Profesorul detaliază obstacolele geografice majore cu care s-ar confrunta forțele americane. Munții Zagros oferă iranienilor acoperire pentru război de gherilă, atacuri cu drone și artilerie. Deșerturile Dasht-e Kavir și Dasht-e Lut fac traversarea extrem de dificilă dinspre est.

„Dacă americanii ar ataca din Irak, ar înfrunta munții. Dacă ar ataca din Pakistan, ar înfrunta deșerturile”, explică el. Teheranul, obiectivul final, rămâne greu accesibil din orice direcție.

Concluzia profesorului: „Iranienii sunt pe deplin pregătiți pentru o invazie terestră. America ar pierde”.

Teoria tulburătoare: Trump vrea să piardă?

Profesorul Jiang merge mai departe și propune un scenariu contraintuitiv. Folosind Teoria Jocurilor, întreabă: ce ar fi dacă Trump ar vrea, de fapt, să piardă?

Logica sa: un conflict prelungit în Golf ar bloca exporturile de petrol din țările CCG. Lumea ar deveni mult mai dependentă de America de Nord – Canada, Venezuela, SUA – pentru energie și resurse.

„America începe un război pe care nu îl poate câștige militar, dar din care are de câștigat economic”, spune profesorul. „Europa, China, Japonia și Australia ar depinde mult mai mult de America de Nord.”

Dacă scenariul pesimist se adeverește, avertizează el, consecințele ar fi globale: „dolarul american și-ar pierde statutul de monedă de rezervă, iar economia globală s-ar prăbuși.”