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Un sat pitoresc a ajuns victima propriului succes. Localnicii nu mai fac față turiștilor

Când vine vorba despre supraturism, gândul ne zboară de obicei la destinații precum Barcelona sau Veneția. Însă fenomenul poate afecta orice loc.
Un sat pitoresc a ajuns victima propriului succes. Localnicii nu mai fac față turiștilor
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
26 iul. 2026, 17:37, Life-Inedit
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Turismul reprezintă o oportunitate importantă pentru economiile locale, iar banii cheltuiți de vizitatori pot revitaliza o zonă. Supraturismul apare însă atunci când avantajele turismului sunt depășite de dezavantaje. Una dintre cele mai mari probleme este aglomerația excesivă, care îi face pe localnici să simtă că nu își mai pot desfășura viața de zi cu zi în mod normal.

Aceasta este situația cu care se confruntă acum satul Bourton-on-the-Water, din regiunea Cotswolds, ai cărui locuitori spun că s-au săturat de mulțimea de turiști și de autocarele care aduc vizitatori în localitate.

Satul are doar 4.000 de locuitori, însă unii localnici susțin că, în perioadele de vârf, între 5.000 și 10.000 de turiști ajung aici în fiecare zi. Vizitatorii vin să stea pe malul râului, să se relaxeze și să ia masa în aer liber, potrivit Express.

Niciuna dintre aceste activități nu este ilegală, însă numărul foarte mare de vizitatori, combinat cu faptul că aceștia cheltuiesc foarte puțin, creează probleme comunității locale.

Charlotte, care locuiește în sat de peste 30 de ani, a spus și că Bourton nu beneficiază cu adevărat din punct de vedere financiar de pe urma turismului, deoarece impactul asupra economiei locale este redus.

Bourton este departe de a fi singura destinație din Marea Britanie care încearcă să găsească un echilibru în relația cu vizitatorii. La începutul acestei luni, capitala Scoției, Edinburgh, a introdus o taxă pentru turiști, care presupune o taxă de 5% aplicată cazărilor peste noapte.

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