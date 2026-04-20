Prima pagină » Știri externe » O navă de război a SUA a traversat Strâmtoarea Malacca din Indonezia

O navă de război a SUA a traversat Strâmtoarea Malacca din Indonezia

O navă militară americană a traversat în weekend Strâmtoarea Malacca, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, potrivit autorităților navale din Indonezia.
Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
20 apr. 2026, 11:17, Știri externe

Tranzitul navei de război SUA în Strâmtoarea Malacca a avut loc sâmbătă, 18 aprilie, și s-a desfășurat în conformitate cu legislația internațională privind navigația în strâmtori utilizate pentru transportul global, scrie Reuters.

Nava implicată este USS Miguel Keith, o platformă maritimă de aproximativ 240 de metri lungime, concepută ca bază operațională mobilă. Potrivit reprezentanților US Indo-Pacific Command, nava desfășura operațiuni de rutină în cadrul Flotei a 7-a a SUA.

Oficialii americani nu au oferit informații despre destinația exactă a navei, invocând politica standard de securitate care limitează divulgarea detaliilor privind mișcările militare. Totuși, s-a confirmat că nava a trecut recent prin lucrări de mentenanță în Coreea de Sud, la începutul lunii aprilie.

Importanța strategică a rutei

Strâmtoarea Malacca este o arteră maritimă esențială care leagă Asia de Orientul Mijlociu și Europa, fiind responsabilă pentru aproximativ 25% din comerțul mondial. Această poziție strategică face ca orice tranzit militar să fie atent monitorizat de statele riverane, precum Indonezia, Malaezia și Singapore.

Reprezentanții Marinei Indoneziei au subliniat că toate navele, inclusiv cele militare, au dreptul de trecere prin această strâmtoare, conform dreptului internațional. Cu toate acestea, ele trebuie să respecte regulile privind siguranța navigației și să nu încalce reglementările internaționale pentru prevenirea coliziunilor pe mare.

Autoritățile indoneziene au precizat că tranzitul navei americane nu a încălcat suveranitatea statului și s-a desfășurat în parametri legali. Oficialii au reiterat însă că toate navele trebuie să respecte statutul Indoneziei ca stat de coastă și să opereze responsabil în apele internaționale.

Recomandarea video

