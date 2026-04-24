Primăria Sfântu Gheorghe a interzis jocurile de noroc şi pariurile sportive în oraș

Potrivit comunicatului publicat de Primăria Sfântu Gheorghe, proiectul de hotărâre privind interzicerea jocurilor de noroc în zonele rezidențiale din oraș a fost votată, vineri, de Consiliul Local.

„Trebuie să scoatem această activitate din zona vizuală a oamenilor, mai ales a copiilor. Nu este normal ca un cetățean, în drumul său de la locul de muncă spre casă, sau un copil în drumul spre casă de la şcoală, să fie tentat de numeroasele săli de jocuri de noroc întâlnite în oraș. Această dependenţă, la fel ca în cazul alcoolului sau drogurilor, nu distruge doar viaţa celui dependent, ci afectează negativ întreaga familie şi anturajul acestuia”, a declarat primarul Antal Árpád.

Potrivit oficialilor din Sfântu Gheorghe, dependența de jocurile de noroc este „un fenomen devastator care a distrus destine, a destrămat familii și a împins pe mulţi oameni disperați către gesturi extreme, inclusiv sinucideri”.

Practic, Primăria a interzis sălile de jocuri de noroc, dar și firmele de pariuri sportive care își desfășurau activitatea în locații precum parterul blocurilor de locuit sau chiar aproape de școli sau licee.

„Principala prevedere a noului regulament este interzicerea tuturor jocurilor de noroc şi a pariurilor sportive în zonele rezidențiale și în apropierea spațiilor sensibile. Este vorba despre sălile dedicate de slot-machine, agențiile de pariuri, agențiile loto care desfășoară jocuri de videoloterie, sălile de bingo și cazinourile și orice alte tipuri de jocuri de noroc”, potrivit comunicatului publicat de Primărie.

Firmele vor fi mutate pe starada Lt. Păiuş David, dar și în împrejurimile din zona industrială de la ieșirea din Sfântu Gheorghe spre Brașov.

De asemenea, publicitatea la jocuri de noroc pe raza oraşului va fi interzisă, iar firmele care desfășoară astfel de activități sunt obligate să elimine elemente care contribuie la vizibilitatea exterioară a sălilor de joc.

Ba mai mult, firmele de pariuri sportive și jocuri de noroc vor fi nevoite să plătească o de autorizare de 2.000 lei/mp/an, calculată în funcție de suprafața spațiului utilizat pentru activitatea de jocuri de noroc, informează Primăria Sfântu Gheorghe.

Potrivit comunicatului publicat, măsura va intra în vigoare treptat, pentru că actualele săli de jocuri funcționează în baza unor licențe emise la nivel central, interdicția locală va deveni aplicabilă pe măsură ce autorizațiile de funcționare ale agențiilor existente vor expira.

Potrivit Primăriei, în Sfântu Gheorghe sunt active peste 150 de autorizaţii pentru aparate de tip slot-machine, licenţele acestora urmând să expire treptat până în ianuarie 2027.

Nu este prima dată când o primărie din țară decide adoptarea acestei măsuri. Luna trecută, Primăria Slatina a luat o decizie asemănătoare.

Documentul care a făcut posibilă această decizie este Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, care le permite primăriilor să limiteze sau să interizcă defășurarea jocurilor de noroc.

Art. 181 – (1) „Consiliul local decide, prin hotărâre, dacă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă se pot sau nu desfăşura activităţi de jocuri de noroc”, potrivit OUG 7/2026, adoptată în luna febriarie a acestui an.