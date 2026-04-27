Patriarhia Română avertizează că jocurile de noroc pot genera riscuri precum suicidul

BOR a precizat că acestea „promovează iluzia câștigului” și creează o mentalitate care „poate duce la dependență”, dar și la „pierderea libertății interioare și a valorilor morale”, având chiar și riscuri pe termen lung, care ar trebui conștientizate.

„Experiența pastorală a Bisericii Ortodoxe Române evidențiază numeroase situații în care adicția jocurilor de noroc a generat dezechilibre financiare grave, tensiuni familiale, suferință profundă și marginalizare socială, chiar și cazuri de suicid, afectând în mod special persoanele vulnerabile, inclusiv tinerii”, arată BOR.

Reprezentanții Bisericii atrag atenția că dependența de jocuri de noroc este o tulburare complexă.

„Dependența de jocuri de noroc nu reprezintă doar o problemă comportamentală, ci o tulburare complexă, caracterizată prin remodelare neuroplastică și disfuncții ale sistemelor cerebrale, similare celor descrise în dependențele de substanțe”, se arată în avertismentul publicat de Patriarhia Română.

Reprezentanții Bisericii fac un „apel la responsabilitate” adresat persoanelor, familiilor, instituțiilor, dar și autorităților publice, „pentru limitarea fenomenului”, protejarea „demnității umane” și încurajarea „binelui comun”.

„Considerăm necesară intensificarea promovării unor politici și măsuri care să descurajeze dependența de jocurile de noroc și să ofere sprijin concret atât celor afectați, cât și familiilor din care aceștia fac parte”, precizează BOR.

De asemenea, BOR precizează că „își reafirmă angajamentul pastoral de a sprijini persoanele aflate în dificultate, prin consiliere spirituală, îndrumare și solidaritate comunitară, îndemnând la redescoperirea valorilor unei vieți echilibrate și prevenirea adicțiilor”, afirmă reprezentanții Patriarhiei.